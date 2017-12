कुंभ राशिफल (31 दिसंबर – 06 जनवरी)- जीवनसाथी से मधुरता रहेगी, पारिवारिक जीवन सुखी रहेगा

इस सप्ताह सितारे आपके साथ हैं, आमदनी में बढ़ोतरी होने की संभावना है, मन प्रसन्न

रहेगा। व्यापारी वर्ग को कारोबार में आशा के अनुरूप फायदा होने वाला है, किसी नए

व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं। नौकरी पेशा लोगो को प्रोफेशनल लाइफ में अच्छे अवसर

मिलेंगे। प्रॉपर्टी मामलों में फ़ायदा होने की उम्मीद है। छात्रों को अपनी पढ़ाई पर इस

समय ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, एकाग्रता की कमी से जूझना पड़ सकता है। इस सप्ताह

आप रोमांटिक मूड में रहेंगे, जीवनसाथी से मधुरता रहेगी, पारिवारिक जीवन सुखी

रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी भी संभव है, स्वास्थ्य को लेकर बेपरवाह ना बनें, पिताजी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें।

धार्मिक अथवा लंबी दूरी की यात्रा के योग हैं।

सप्ताह हो अच्छा बनाने के उपाय:1) प्रतिदिन भगवान गणेश की पूजा करें।2) हनुमान जी को मंगलवार को लड्डू का भोग लगावें ।3) धतूरे की जड़धारण करें।4) छोटे चांदी की गेंदों को खरीदें और अपनी जेब या हैंडबैग में हमेशा रखें।5) मंगलवार एवं शनिवार को चमड़े, लकड़ी की वस्तुएं व किसी भी प्रकार का तेल नहीं खरीदना चाहिए; दाढ़ी व बालनहीं कटवाने चाहिएं।6) नौकरों, वृद्धों एवं गरीबों का सम्मान करना चाहिए।7) संभव हो तो बंदरों को फ़ीड करें।8) रात को दूध न पिए।9) शाकाहारी बनें और अल्कोहोल छोड़ दें, झूठ बोलने से बचे।10) अधिक गहरे हरे रंग के कपड़े पहनें।11) अंधा लोगों की सहायता करें; बेघर लोगों को जूते का दान करें।12) नियमित रूप से शनिवार को पीपल के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाएँ।13) पीपल के पेड़ में सरसों अथवा तिल्ली के तेल का दीपक जलाना चाहिए।14) कुष्ठ रोगियों की सेवा करनी चाहिए।15) शाम को खाने के बाद कुत्ते को रोटी देन और सुबह की शुरूआत मां के चरण स्पर्श करके करे।

मीन राशिफल (31 दिसंबर – 06 जनवरी)- आमदनी में वृद्धि के प्रबल योग, ऑफिस में मिलेगा अच्छा

मकर राशिफल (31 दिसंबर – 06 जनवरी)- स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर हो सकता है, सेहत को बिल्कुल भी नज़रअंदाज़ ना करें

धनु राशिफल (31 दिसंबर – 06 जनवरी)- स्वास्थ्य के लिहाज से यह सप्ताह बहुत अच्छा नहीं

वृश्चिक राशिफल (31 दिसंबर – 06 जनवरी)- इस हफ्ते भाग्‍य आपके साथ है, कार्यक्षेत्र में आपकी साख बढ़ेगी

तुला राशिफल (31 दिसंबर – 06 जनवरी)- आप जॉब में है तो आपका प्रमोशन अथवा सैलरी में वृद्धि की संभावना

कन्या राशिफल (31 दिसंबर – 06 जनवरी)- भाई-बहन आर्थिक रूप से करेंगे मदद

सिंह राशिफल (31 दिसंबर – 06 जनवरी)- सरकार के द्वारा लाभ के योग हैं,अविवाहितों के लिए नए रिश्ते आ सकते हैं

कर्क राशिफल (31 दिसंबर – 06 जनवरी)- मदनी खर्चों के मुकाबले कम रहेगी, व्यर्थ के विवादों से दूर रहें

मिथुन राशिफल (31 दिसंबर – 06 जनवरी)- पार्टनर के साथ थोड़ी अनबन हो सकती है

मेष राशिफल (31 दिसंबर – 6 जनवरी) : इस सप्ताह बढ़ेगी आमदनी, परिवारिक समस्याओं से रहेगा तनाव

वृषभ राशिफल (31 दिसंबर – 06 जनवरी) : इस सप्ताह भाग्य देगा आपका साथ, कारोबारियों को मिलेगा मुनाफा

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on December 31, 2017 6:33 am