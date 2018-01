कुंभ राशिफल (28 जनवरी – 03 फरवरी): इस सप्ताह बेरोजगारों को करनी पड़गी अधिक भाग-दौड, वित्तीय मामलों में सावधानी बरतें

इस सप्ताह सितारे आपके साथ नहीं हैं, आर्थिक क्षेत्र में हानि अथवा लाभ मिलने की संभावना है, इसलिए वित्तीय मामलों में सावधानी बरतें, स्टॉक मार्केट में पैसा ना लगाएं, आय एवं खर्च के बीच तालमेल बनाए रखें। किसी काम के कारण आपको घर से दूर भी जाना पड़ सकता है। छात्रों को इस सप्ताह मेहनत करने के लिए तैयार रहना होगा, बेरोजगारों को अभी और भागदौड़ करनी पड़ सकती है। इस सप्ताह आप रोमांटिक मूड में रहेंगे, पारिवारिक जीवन ख़ुशहाल रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी भी संभव है, बच्चों की सेहत में कमी देखी जा सकती है; अतः स्वम एवं बच्चो के स्वास्थ्य को लेकर बेपरवाह ना बनें। आध्यात्मिक गतिविधियों में आपका मन अधिक लगेगा, आप कहीं तीर्थ यात्रा पर भी जा सकते हैं।

राशि स्वामी: शनि | शुभ रत्न: नीलम | शुभ रुद्राक्ष: सात मुखी रुद्राक्ष | शुभ दिशा: पश्चिम

सप्ताह को अच्छा बनाने के उपाय:

– प्रतिदिन भगवान गणेश की पूजा करें।

– हनुमान जी को मंगलवार को लड्डू का भोग लगावें ।

– धतूरे की जड़धारण करें।

– छोटे चांदी की गेंदों को खरीदें और अपनी जेब या हैंडबैग में हमेशा रखें।

– मंगलवार एवं शनिवार को चमड़े, लकड़ी की वस्तुएं व किसी भी प्रकार का तेल नहीं खरीदना चाहिए; दाढ़ी व बाल नहीं कटवाने चाहिए।

– नौकरों, वृद्धों एवं गरीबों का सम्मान करना चाहिए।

– संभव हो तो बंदरों को फ़ीड करें।

– रात को दूध न पिए।

– शाकाहारी बनें और अल्कोहोल छोड़ दें, झूठ बोलने से बचे।

– अधिक गहरे हरे रंग के कपड़े पहनें।

– अंधा लोगों की सहायता करें; बेघर लोगों को जूते का दान करें।

– नियमित रूप से शनिवार को पीपल के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाएँ।

– पीपल के पेड़ में सरसों अथवा तिल्ली के तेल का दीपक जलाना चाहिए।

– कुष्ठ रोगियों की सेवा करनी चाहिए।

– शाम को खाने के बाद कुत्ते को रोटी देन और सुबह की शुरूआत मां के चरण स्पर्श करके करे।

First Published on January 28, 2018 5:17 am