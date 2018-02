कुंभ राशिफल (11 फरवरी- 17 फरवरी) : इस सप्ताह कारोबार में इजाफा होगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखें

इस सप्ताह आपके लिए उत्तम होगा हालाकी काम का बोझ अधिक है। प्रोफेशनल लाइफ में कई अच्छे अवसर मिलने से तरक्की होगी, आमदनी बढ़ने से धन लाभ होने के योग हैं। कारोबार में इज़ाफा होगा, अचानक लाभ मिलने की संभावना है, पूंजी निवेश में लाभ के योग रहेंगे। रहें। यह सप्ताह करियर के लिहाज से नॉर्मल रहेगा। प्रेम संबंधों के लिए समय ठीक है, जीवनसाथी से मधुरता रहेगी। परिवारिक जीवन में अमन-चैन बढ़ेगा, घर पर मांगलिक कार्य के संपन्न होने से हर्ष और उल्लास का वातावरण बना रहेगा। अपने व्यस्त कार्यों में से कुछ समय निकालिए और अपने प्रियजनों के साथ व्यतीत कीजिए। स्वास्थ्य को लेकर बेपरवाह ना बनें, पुरानी बीमारी इस सप्ताह आपको परेशान कर सकती है।

राशि स्वामी: शनि | शुभ रत्न: नीलम | शुभ रुद्राक्ष: सात मुखी रुद्राक्ष | शुभ दिशा: पश्चिम

सप्ताह हो अच्छा बनाने के उपाय:

– प्रतिदिन भगवान गणेश की पूजा करें।

– हनुमान जी को मंगलवार को लड्डू का भोग लगावें ।

– धतूरे की जड़धारण करें।

– छोटे चांदी की गेंदों को खरीदें और अपनी जेब या हैंडबैग में हमेशा रखें।

– मंगलवार एवं शनिवार को चमड़े, लकड़ी की वस्तुएं व किसी भी प्रकार का तेल नहीं खरीदना चाहिए; दाढ़ी व बाल नहीं कटवाने चाहिएं।

– नौकरों, वृद्धों एवं गरीबों का सम्मान करना चाहिए।

– संभव हो तो बंदरों को फ़ीड करें।

– रात को दूध न पिए।

– शाकाहारी बनें और अल्कोहोल छोड़ दें, झूठ बोलने से बचे।

– अधिक गहरे हरे रंग के कपड़े पहनें।

– अंधा लोगों की सहायता करें; बेघर लोगों को जूते का दान करें।

– नियमित रूप से शनिवार को पीपल के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाएँ।

– पीपल के पेड़ में सरसों अथवा तिल्ली के तेल का दीपक जलाना चाहिए।

– कुष्ठ रोगियों की सेवा करनी चाहिए।

– शाम को खाने के बाद कुत्ते को रोटी देन और सुबह की शुरूआत मां के चरण स्पर्श करके करे।

मीन राशिफल (11 फरवरी- 17 फरवरी) : इस सप्ताह भाग्‍य आपके साथ है, अचानक मिल सकता है लाभ

मकर राशिफल (11 फरवरी- 17 फरवरी) : इस सप्ताह किस्मत साथ देगी, बस पुरानी बीमारी से रहे सावधान

धनु राशिफल (11 फरवरी- 17 फरवरी) : इस सप्ताह पति-पत्नी के बीच संबंध मधुर रहेंगे, व्यवहार में संयम बरतें

वृश्चिक राशिफल(11 फरवरी- 17 फरवरी) : इस सप्ताह बढ़ सकती है सैलरी, दोस्त का सहयोग मिलेगा

तुला राशिफल (11 फरवरी- 17 फरवरी) : इस सप्ताह हो सकता है प्रमोशन, वाणी पर संयम रखें

कन्या राशिफल (11 फरवरी- 17 फरवरी) : इस सप्ताह नौकरीपेशा लोगों के लिए समय ठीक रहेगा, बीमार लोगों को मिलेगी राहत

सिंह राशिफल (11 फरवरी- 17 फरवरी) : इस सप्ताह मिलेगा रुका हुआ पैसा, गाड़ी चलाते समय सतर्क रहें

कर्क राशिफल (11 फरवरी – 17 फरवरी) : इस सप्ताह बढ़ेगा धनलाभ, आ सकता है जॉब का ऑफर

मिथुन राशिफल (11 फरवरी- 17 फरवरी) : इस सप्ताह भाग्य पूरी तरह से आपका साथ देगा, विवाद से बचें

वृषभ राशिफल (11 फरवरी- 17 फरवरी) : इस सप्ताह कारोबार में बढ़ोत्तरी होगी, आ सकते हैं मेहमान

मेष राशिफल (11 फरवरी- 17 फरवरी): इस सप्ताह सभी लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे, वाणी पर संयम रखें

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on February 11, 2018 6:27 am