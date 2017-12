कुंभ राशिफल (17 दिसंबर – 23 दिसंबर) : इस सप्ताह आर्थिक क्षेत्र में हो सकता है नुकसान, परिवार में रहेगी शांति

इस सप्ताह सितारे आपके साथ नहीं हैं, आर्थिक क्षेत्र में हानि अथवा लाभ मिलने की संभावना है, इसलिए वित्तीय मामलों में सावधानी बरतें, स्टॉक मार्केट में पैसा ना लगाएं, आय एवं ख़र्च के बीच तालमेल बनाए रखें। किसी काम के कारण आपको घर से दूर भी जाना पड़ सकता है। छात्रों को इस सप्ताह मेहनत करने के लिए तैयार रहना होगा, बेरोजगारों को अभी और भागदौड़ करनी पड़ सकती है। इस सप्ताह आप रोमांटिक मूड में रहेंगे, पारिवारिक जीवन ख़ुशहाल रहेगा, आध्यात्मिक गतिविधियों में आपका मन अधिक लगेगा। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी भी संभव है, बच्चों की सेहत में कमी देखी जा सकती है; अतः स्वम एवं बच्चो के स्वास्थ्य को लेकर बेपरवाह ना बनें।

राशि स्वामी: शनि | शुभ रत्न: नीलम | शुभ रुद्राक्ष: सात मुखी रुद्राक्ष | शुभ दिशा: पश्चिम

सप्ताह को अच्छा बनाने के उपाय:

1) हनुमान जी को मंगलवार को लड्डू का भोग लगावें ।

2) छोटे चांदी की गेंदों को खरीदें और अपनी जेब या हैंडबैग में हमेशा रखें।

3) मंगलवार एवं शनिवार को चमड़े, लकड़ी की वस्तुएं व किसी भी प्रकार का तेल नहीं खरीदना चाहिए।

4) मंगलवार एवं शनिवार को दाढ़ी व बाल नहीं कटवाने चाहिएं।

5) नौकरों, वृद्धों एवं गरीबों का सम्मान करना चाहिए।

6) संभव हो तो बंदरों को फ़ीड करें।

7) बेघर लोगों को जूते का दान करें।

8) रात को दूध न पिए।

9) शाकाहारी बनें और अल्कोहोल छोड़ दें।

10) झूठ बोलने से बचे।

11) अधिक गहरे हरे रंग के कपड़े पहनें।

12) अंधा लोगों की सहायता करें।

13) पीपल के पेड़ में तिल्ली के तेल का दीपक जलाना चाहिए।

14) कुष्ठ रोगियों की सेवा करनी चाहिए।

15) शाम को खाने के बाद कुत्ते को रोटी देन और सुबह की शुरूआत मां के चरण स्पर्श करके करे।

First Published on December 17, 2017 5:49 am