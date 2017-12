कुंभ राशिफल 2018: इस साल नौकरी में मिलेगा प्रमोशन, कारोबारियों को मिलेगा लाभ

राशिफल 2018 के अनुसार यह साल कुम्भ राशि के जातकों के लिए अच्छा रहेगा। सैलरी में बरोतरी के साथ प्रमोशन होगा, कार्य-स्थल पर सीनियर्स का सहयोग प्राप्त होगा। धन के मामले में सोच-विचार कर फ़ैसले लें, आय के नए स्रोत मिलेंगे। व्यापारीगण को व्यवसाय में अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं, अप्रत्याशित मुनाफ़ा प्राप्त होने वाला है। अप्रैल से मई तक का समय तो आपके लिए बहुत ही सुभकारी होगा, इस दौरान रुके हुए काम पूरे होंगे। मई से नवंबर की अवधि में विदेश यात्रा का योग बन रहा है। आय के कुछ नए स्रोत भी सामने आएँगे, लेकिन अक्टूबर के मध्य में आय में कमी रह सकती है। आर्ट, डिज़ाइनिंग, फ़ैशन, आर्किटेक्ट और निर्यात से जुड़ा व्यवसाय में मुनाफ़ा होगा। जो जातक विदेशी सर्विस से जुड़े हैं उनकी भी कमाई अच्छी होने वाली है। विद्यार्थियों को बेहतर परिणाम के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी, कुछ समय के लिए आपके आत्मविश्वास और याददाश्त में कमी हो सकती है।

उच्च शिक्षा के लिए समय अनुकूल है। घर में सुख-शांति का माहौल रहेगा, हालांकि जनवरी एवं फरवरी महीने में आपको सतर्क रहना होगा, विवाद होने की संभावना नज़र आ रही है। मार्च से अप्रैल के बीच अपने ग़ुस्से पर कंट्रोल करें और अक्टूबर के आख़िरी दिनों में कुछ सावधानी बरतनी होगी, वैवाहिक जीवन में कुछ समय के लिए किसी बात को लेकर तनाव रह सकता है। जो जीवन साथी की तलाश में है तो उनकी यह ख़्वाहिश इस साल पूरी होगी। अगर आपकी सेहत की बात करें तो यह साल अच्छा रहने वाला है। अगर आप किसी पुरानी बीमारी से जूझ रहे हैं तो इस समय में आपको राहत मिलेगी परन्तु जीवनसाथी की सेहत पर इस समय ध्यान देना होगा; पिता जी की सेहत का जनवरी मध्य और मई से लेकर नवंबर तक आपको ख़्याल रखना होगा। अप्रैल मध्य से लेकर सितंबर तक की अवधि में उदर विकार होने की संभावना है। मई से नवंबर के बीच वाहन चलाते समय सावधान रहें। दिसंबर के महीने में स्वास्थ्य का विशेष ख़्याल रखें। धार्मिक कार्यों में आपकी रूची बढ़ेगी और आप धार्मिक-स्थलों की यात्रा करेंगे।

राशि स्वामी: शनि | शुभ रत्न: नीलम | शुभ रुद्राक्ष: सात मुखी रुद्राक्ष | शुभ दिशा: पश्चिम

वर्ष 2018 को अच्छा बनाने के उपाय:

– प्रतिदिन भगवान गणेश की पूजा करें।

– हनुमान जी को मंगलवार को लड्डू का भोग लगावें ।

– धतूरे की जड़धारण करें।

– छोटे चांदी की गेंदों को खरीदें और अपनी जेब या हैंडबैग में हमेशा रखें।

– मंगलवार एवं शनिवार को चमड़े, लकड़ी की वस्तुएं व किसी भी प्रकार का तेल नहीं खरीदना चाहिए; दाढ़ी व बाल नहीं कटवाने चाहिएं।

– नौकरों, वृद्धों एवं गरीबों का सम्मान करना चाहिए।

– संभव हो तो बंदरों को फ़ीड करें।

– रात को दूध न पिए।

– शाकाहारी बनें और अल्कोहोल छोड़ दें, झूठ बोलने से बचे।

– अधिक गहरे हरे रंग के कपड़े पहनें।

– अंधा लोगों की सहायता करें; बेघर लोगों को जूते का दान करें।

– नियमित रूप से शनिवार को पीपल के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाएँ।

– पीपल के पेड़ में सरसों अथवा तिल्ली के तेल का दीपक जलाना चाहिए।

– कुष्ठ रोगियों की सेवा करनी चाहिए।

– शाम को खाने के बाद कुत्ते को रोटी देन और सुबह की शुरूआत मां के चरण स्पर्श करके करे।

First Published on January 1, 2018 4:01 am