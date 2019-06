जानें किन राशि वालों की आपस में नहीं बन पाती है अच्छी जोड़ी

ज्योतिष अनुसार राशियों का काफी महत्व होता है। क्योंकि इससे किसी भी व्यक्ति के स्वभाव और जीवन के बारे में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त की जा सकती है। राशियों के आधार पर ही यह भी पता लगाया जा सकता है कि किस राशि के जातकों के लिए कौन सी राशि का हमसफर अच्छा रहेगा और किन राशि वालों के साथ उनकी जोड़ी बनने के कम ही आसार होते हैं। यहां आप जानेंगे कि किन राशि वालों की आपस में जोड़ी अच्छी नहीं मानी जाती है। मेष राशि वाले जातक स्वभाव से काफी इमोशनल होते हैं। इसलिए इन लोगों को कठोर स्वभाव के लोग जरा भी पसंद नहीं होते हैं। जिस वजह से इन लोगों की जोड़ी वृष वालों के साथ अच्छी नहीं बन पाती है।

वृष राशि के लोग बड़े ही आत्मविश्वासी और उसूलों के पक्के होते हैं और इसके विपरीत होते हैं धनु राशि के जातक। इसलिए बेहतर होगा कि आप लोगों की आपस में जोड़ी ना ही बने। मिथुन राशि के जातक काफी सुलझे हुए और बड़े ही रोमांटिक होते हैं। इसलिए इन राशि के लोगों की मकर राशि वालों के साथ अच्छी नहीं बन पाती है। क्योंकि मकर राशि के लोग कम रोमांटिक होते हैं। कर्क राशि के लोग स्वभाव के काफी भावुक होते हैं इसलिए इन लोगों की कुंभ वालों के साथ अच्छी जोड़ी नहीं बन पाती है। सिंह राशि के जातक देखने में स्मार्ट और काफी समझदार होते हैं। इन लोगों को वृश्चिक वालों के साथ प्रेम संबंध बनाने से बचना चाहिए।

तुला राशि वाले थोड़े लापरवाह होते हैं इसके विपरीत कन्या वालों का नेचर काफी केयरिंग होता है। इसलिए इन दोनों की आपस में कभी नहीं बनती। वृश्चिक राशि वालों की बात करें तो इन लोगों के लिए मेष राशि का पार्टनर अच्छा नहीं माना गया है। धनु वालों को वृष राशि वालों से विवाह नहीं करना चाहिए। इसी के साथ मकर राशि वालों को मिथुन और कुंभ राशि वालों को कर्क राशि के जातकों से विवाह नहीं करना चाहिए। आखिर में मीन राशि की बात करें तो इनके लिए कन्या राशि का पार्टनर अच्छा नहीं माना गया है।

First Published on June 13, 2019 11:06 am