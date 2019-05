जून में जन्मे लोग होते हैं किस्मत के धनी, जानें जन्म का और कौन सा समय माना गया है शुभ

किसी को भी अपने जीवन में सफलता पाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें काफी जल्दी सफलता हासिल हो जाती है। ऐसे लोगों को आमतौर पर किस्मत वाला कहा जाता है। ज्योतिष अनुसार कुछ लोग अपना भाग्य ऊपर से लिखाकर आते हैं। जन्हें अपने जीवन की सुख सुविधाओं के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। किसी भी व्यक्ति के किस्मत वाला होना उसके जन्म के समय पर काफी निर्भर करता है। जानते हैं किस समय जन्म लेने वाले व्यक्ति भाग्यवान होते हैं…

– वैसे तो जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति के हिसाब से किसी भी व्यक्ति के भविष्य का आंकलन किया जाता है। लेकिन कुछ दिन ऐसे होते हैं जिस दिन जन्में लोगों को भाग्यवान माना जाता है। अगर किसी जातक का जन्म सोमवार या गुरुवार के दिन होता है तो ऐसे जातक की किस्मत काफी अच्छी होती है। इन्हें जीवन में सफलता पाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। अगर इनकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति भी अच्छी हो तो इन्हें जीवन में काफी अच्छा मुकाम हासिल होता है।

– जिन लोगों का जन्म सुबह 4 बजे के आस-पास होता है ऐसे लोग काफी लकी होते हैं। यह अपने साथ-साथ और लोगों की जिंदगी के लिए भी शुभ होते हैं। ऐसे लोगों को जीवन में काफी तरक्की देखने को मिलती है। यह लोग अपने तेज भाग्य से किसी की भी किस्मत चमका सकते हैं।

– साल के जून और अगस्त महीनों में जन्मे लोगों को काफी किस्मत वाला माना जाता है। यह लोग आमतौर पर धनवान और तेज बुद्धि वाले होते हैं। जून में जन्म लेने वाले जातक अपनी बात को किसी भी व्यक्ति से बड़ी ही आसानी से मनवा सकते हैं।

– इसी तरह जिन जातकों का जन्म महीने की 7, 10 या 25 तारीख को होता है। इनका भाग्य हमेशा इनके साथ रहता है। ऐसे लोग किसी भी क्षेत्र में हों उन्हें सफलता प्राप्त करने में देरी नहीं लगती है। मां लक्ष्मी की कृपा इन लोगों पर अकसर बनी रहती है।

First Published on May 10, 2019 12:54 pm