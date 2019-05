जानिए शरीर के किस हिस्से पर लाल तिल का होना माना जाता है शुभ

समुद्र शास्त्र अनुसार व्यक्ति के शरीर पर मौजूद तिलों का खास महत्व होता है। शरीर के हर एक हिस्से पर मौजूद तिल कुछ कहता है। कुछ तिल शुभ तो कुछ तिल अशुभ फल देते हैं। काले तिल के अलावा व्यक्ति के शरीर पर लाल तिल भी देखने को मिलते हैं। इन लाल तिलों का भी अपना महत्व होता है। यह तिल व्यक्ति के शरीर के किस हिस्से पर मौजूद हैं इसी बात से इसके अच्छे या बुरा होने का पता चलता है। लाल तिल अगर अच्छे स्थान पर मौजूद हैं तो यह काफी शुभ फल देते हैं। लेकिन अगर यह किसी ऐसे स्थान पर मौजूद हैं, जहां इन्हें नहीं होना चाहिए था तो इसके कई दुषपरिणाम देखने को मिल सकते हैं…

– समुद्र शास्त्र के अनुसार चेहरे पर लाल तिल का होना अच्छा नहीं माना गया है। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति के चेहरे के किसी भी भाग में लाल तिल हो तो ऐसे व्यक्तियों को वैवाहिक और पारिवारिक जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे लोग जीवन भर परेशान रहते हैं। यह अपने जीवन को सफल बनाने के लिए काफी कोशिश करते हैं लेकिन कामयाबी इन्हें काफी समय बाद मिलती है।

– अगर किसी व्यक्ति की बाहों पर लाल तिल होता है तो ऐसे लोगों की आर्थिक स्थिति काफी मजबूत रहती है। ऐसे लोग थोड़ी सी मेहनत से भी अच्छे मुकाम हासिल कर लेते हैं। इन लोगों का जीवन काफी सरल और सुखमय व्यतीत होता है।

– जिन लोगों के सीने पर लाल तिल होता है ऐसे लोगों के विदेश जाने की संभावना ज्यादा होती है। साथ ही यह लोग अपने जीवन में काफी धन अर्जित कर लेते हैं। ऐसे व्यक्ति जिस भी क्षेत्र में अपना हाथ अजमाते हैं वहां सफलता हासिल कर लेते हैं।

– अगर किसी व्यक्ति की पीठ पर लाल तिल हो तो ऐसे व्यक्ति सेना या फिर किसी ऐसे क्षेत्र में सफलता हासिल करते हैं, जहां साहस दिखाने की ज्यादा जरूरत होती है। ऐसे लोगों में काफी मात्रा में आत्मविश्वास देखने को मिलता है।

First Published on May 21, 2019 1:04 pm