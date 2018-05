जानिए किन कुत्तों को पालना होता है शुभ, ये ग्रह दोष से दिलाते हैं मुक्ति

कुत्ते को वफादार जानवर बताया जाता है। कहते हैं कि पालतू कुत्ता सदा अपने मालिक की फिक्र करता है। एक तरफ जहां यह कुत्ता अपने मालिक के अकेलेपन को दूर करता है। वहीं, दूसरी तरफ उनके घर की सुरक्षा में भी अहम भूमिका निभाता है। ऐसी ही कुछ वजहें हैं जिनके चलते लोग कुत्ते को पालना पसंद करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र में भी कुत्ते पालने के ढेर सारे फायदे बताए गए हैं। ज्योतिष के मुताबिक, कुछ पालतू कुत्ते व्यक्ति की कुंडली में आए ग्रह दोष को दूर करते हैं। और वह व्यक्ति अपने जीवन में तमाम सारी सुख-सुविधाएं हासिल करता है। चलिए विस्तार से जानते हैं इस बारे में।

ज्योतिष शास्त्र में मुताबिक, काला कुत्ता व्यक्ति की कुंडली में आए तमाम ग्रह दोषों को दूर करने में सहायक सिद्ध होता है। घर में काला कुत्ता पालने से व्यक्ति में निडरता आती है। वह व्यक्ति काफी आसानी से अपने जीवन में कठिन फैसले लेने में सक्षम हो जाता है। इसके साथ ही काला कुत्ता पालने से घर में लक्ष्मी मां की कृपा बरसती है। उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती और परिवार के सदस्य सुख-सुविधाओं भरा जीवन जीते हैं। इसके अलावा घर के लोगों का स्वास्थ्य भी काफी बेहतर रहता है।

सफेद रंग के कुत्ते को भी काफी शुभ बताया गया है। कहते हैं कि कुंडली में राहु और केतु का दोष होने से सफेद कुत्ता बचाता है। इस स्थिति में काले और सफेद रंग के कुत्ते को रोटी खिलाने से भी काफी लाभ मिलता है। इसके अलावा भूरे रंग के कुत्ते को पालने के भी कई सारे लाभ बताए गए हैं। ज्योतिष के मुताबिक, यदि व्यक्ति को उसके कार्यों में सफलता ना मिल रही हो। दूसरे लोगों से बात-बात पर आपका विवाद हो रहा तो भूरे रंग का कुत्ते आपको इससे बचा सकता है। इसके अलावा कुत्तों पर किसी भी तरह से हिंसा करने को मना किया गया है।

First Published on May 22, 2018 4:58 pm