जानिए किस दिन किस सामान की खरीदारी नहीं करने की दी जाती है सलाह

हफ्ते में 7 दिन होते हैं जो किसी ना किसी ग्रह या भगवान से संबंधित माने गये हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आप दिन के अनुसार अपने लिए जरूरी वस्तुओं की खरीदारी करेंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा। यहां हम आपको बताएंगे कि किस दिन कौन सी वस्तु खरीदना शुभ और कौन सी वस्तु की खरीदारी करना अशुभ माना गया है…

सोमवार – यह दिन भगवान शिव का होता है। इस दिन कंप्यूटर, कॉपी किताबें, मोबाइल या फिर किसी भी तरह का स्टेशनरी का सामान नहीं खरीदना चाहिए। लेकिन इस दिन चालव, डेयरी का सामान और बर्तन खरीदना आपके लिए लाभकारी साबित होगा।

मंगलवार – इस दिन भगवान हनुमान की अराधना की जाती है। और इनका प्रिय रंग लाल होने के कारण इस दिन इसी रंग की वस्तुओं को खरीदना शुभ माना जाता है। लेकिन इस दिन जूते या लोहे का सामान खरीदने से आपको बचना चाहिए।

बुधवार – यह दिन भगवान गणेश और विद्या की देवी सरस्वती का दिन है। इस दिन चावल, दवाइंया, बर्तन और एक्वेरियम खरीदने से बचना चाहिए। लेकिन स्टेशनरी या कला से संबंधी वस्तु खरीदना शुभ रहेगा।

बृहस्पतिवार – इस दिन चश्मा, काजल, बर्तन या कोई नुकीली चीज खरीदना अशुभ माना जाता है। लेकिन इलेक्रट्रानिक सामान, प्रॉपर्टी, कपड़े और फर्नीचर आदि खरीद सकते हैं।

शुक्रवार – मां लक्ष्मी की अराधना का दिन है। इस दिन वाहन, इलेक्ट्रॉनिक सामान और प्रॉपर्टी का खरीदना अच्छा नहीं माना गया है। लेकिन सौंदर्य संबंधी सामान, पूजा पाठ का सामान, तिजोरी और कपड़े आदि खरीदे जा सकते हैं।

शनिवार – शनिदेव को समर्पित इस दिन नमक, चमड़े की कोई चीज, लाल कपड़े और सरसों का तेल नहीं खरीदना चाहिए। इसके विपरित इस दिन औजार, मशीनरी और फर्नीचर खरीदना शुभ माना गया है।

रविवार – रविवार के दिन लोहे से संबंधी वस्तुओं को खरीदना अशुभ माना जाता है। लेकिन इस दिन लाल रंग की वस्तु, गेहूं और दवाइयां खरीदी जा सकती हैं।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और लिंक्ड इन पर जुड़ें

First Published on May 9, 2019 3:41 pm