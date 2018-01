जानिए नए साल पर किस दिशा में कैलेंडर लगाना होता है शुभ

घर में सुख-शांति के लिए वास्तु का बहुत महत्व माना जाता है कहा जाता है वास्तु के हिसाब से घर बनाने से सुख-शांति बनी रहती है। नया साल आ चुका है लोग नया कैलेंडर खरीद रहे हैं। वास्तु के अनुसार घर में पुराना कैलेंडर लगाए रखना अशुभ होता है। इससे प्रगति में बाधा आती है। इसलिए साल खत्म होने के बाद पुराना कैलेंडर हटा देना चाहिए। आइए आज हम आपको बताते हैं घर में साल 2018 का कैलेंडर कौन सी दिशा में लगाना चाहिए और कैलेंडर से जुड़ी वास्तु टिप्स –

1. नए साल का कैलेंडर दक्षिण दिशा या दक्षिण दीवार पर नहीं लगाना चाहिए। दक्षिण दिशा ठहराव का सूचक है वही कैलेंडर प्रगति का प्रतीक होता है। ऐसे में कैलेंडर को दक्षिण दिशा में लगाने से उसका अशुभ फल मिलना शुरू हो जाता है। इसलिए कभी भी दक्षिण दिशा में कैलेंडर नहीं लगाना चाहिए।

2. वास्तु के मुताबिक नए साल पर घर मे कैलेंडर उत्तर, पश्चिम या पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। इस दिशा में कैलेंडर लगाना शुभ होता है। घर में कैलेंडर पर जानवरों की तस्वीरों वाला कैलेंडर नहीं लगाना चाहिए। इससे घर में नेगेटिव एनर्जी बढ़ती है।

3. वास्तु के अनुसार पूर्व दिशा में कैलेंडर लगाना बहुत शुभ होता है। इससे करियर में तरक्की मिल सकती है। साथ ही सालभर नौकरी में परेशानी नहीं रहती है। पूर्व दिशा का स्वामी सूर्य होता है। जो लीडरशिप प्रदान करता है। इसलिए पूर्व दिशा कैलेंडर लगाने के लिए शुभ मानी जाती है।

4. उत्तर दिशा में कैलेंडर लगाने से कुबेर देवता प्रसन्न होते हैं। इससे घर में आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। ऐसा करने से उस घर में रहने वाले लोगों को धन लाभ मिलता है।

5. जिस घर में मेन गेट से कैलेंडर दिखाई देता है वह अशुभ माना जाता है। इससे घर में नेगेटिव एनर्जी बढ़ती है और घर में कलह का माहौल रहता है। पश्चिम दिशा में कैलेंडर लगाने से कार्य में आ रही बाधा दूर हो जाती है।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on January 2, 2018 10:35 am