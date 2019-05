सामुद्रिक शास्त्र: नाखुनों से भविष्य और स्वास्थ्य के बारे में जान सकते हैं बहुत कुछ

सामुद्रिक शास्त्र और हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार किसी व्यक्ति के नाखुनों से उसके स्वास्थ्य और जीवन के बारे में बहुत कुछ पता लगाया जा सकता है। जानिए कैसे नाखुन होते हैं बीमारी का सूचक और किन्हें माना गया है शुभ…

ऐसे नाखुन होते हैं बीमारी का सूचक

नाखुनों का अधिक लंबा और चौड़ा होना फेफड़े की बीमारी का सूचक होता है। छोटे और चोड़े नाखुन व्यक्ति के गले से संबंधित रोगों को दर्शाते हैं। अगर नाखुन बढ़ कर के उंगली की तरफ झुक जाए तो ऐसे व्यक्तियों को छाती से संबंधी समस्या होती है। छोटे और वर्गाकार नाखुन दिल के रोग के बारे में सूचित करते हैं। इसी के साथ अगर नाखूनों का लचीलापन खत्म हो जाए तो यह व्यक्ति के अस्वस्थ होने के बारे में दर्शाता है।

नाखुनों से जानिए व्यक्ति का स्वभाव और भविष्य

अगर किसी व्यक्ति के नाखुन देखने में काफी उत्तम लगते हैं तो ऐसे व्यक्ति आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं। जिन लोगों के नाखुन लाल, चिकने, धब्बों रहित और ऊपर की और उठे हुए होते हैं तो ऐसे लोग काफी सौभाग्यशाली माने जाते हैं। इसी के साथ नाखुनों का गुलाबी रंग और उनका बाहर की तरफ निकला होना भी शुभ माना जाता है। ऐसे लोगों को करियर में तरक्की देखने को मिलती है। लेकिन नाखूनों का पीला होना अच्छा नहीं माना गया है। अगर नाखुन देखने में खराब और धब्बों से भरे हुए हों तो ऐसे लोगों को उन्नति मिलने में बड़ी ही कठिनाइंया आती है। नाखुनों का टेढा-मेढा होना खराब आर्थिक स्थिति का सूचक होता है।

समुद्रशास्त्र के अनुसार जिन व्यक्तियों के नाखुन काफी छोटे होते हैं ऐसे लोग स्वभाव से स्वार्थी होते हैं। यह सबसे पहले किसी भी चीज में अपना हित देखते हैं। पतले और लंबे नाखुनों वाले लोगों में निर्णय लेने की क्षमता कम होती है। जिस कारण इन्हें जीवन में कई बार नुकसान झेलना पड़ता है। जिन व्यक्तियों के हाथों के नाखुन काफी कठोर होते हैं ऐसे व्यक्ति स्वाभाव से झगड़ालू और जिद्दी प्रवृत्ति के होते हैं। ऐसे व्यक्ति जब एक बार कुछ ठान लेते हैं तो उसे करके ही दम लेते हैं। जिन लोगों के नाखुनों की चौड़ाई कम और लंबाई ज्यादा होती है ऐसे व्यक्ति निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं।

First Published on May 7, 2019 2:59 pm