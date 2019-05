मई महीने की इन शुभ तिथियों पर कर सकते हैं शादी, बन रहे शुभ योग

शादी का दिन हर किसी की जिंदगी से जुड़ा एक अहम दिन होता है। इसे स्पेशल बनाने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते। लेकिन शादी के लिए बाकी तैयारियों को करने से पहले शुभ मुहूर्त के बारे में जाना जाता है। यानी कौन सा दिन शादी के लिए सबसे अच्छा रहेगा। हिंदू धर्म में लगभग हर महत्वपूर्ण कार्य शुभ मुहूर्त देखकर ही किये जाते हैं। माना जाता है कि इन शुभ मुहूर्त में कोई काम करने से सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है। और उस काम में भी किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही होती। यहां जानते हैं मई माह के शादी के शुभ मुहूर्त के बारे में…

मई 2019 के ‘विवाह के शुभ मुहूर्त’

2 मई 2019 – दिन गुरुवार और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र – सुबह 05:43 से लेकर देर रात 03 बजकर 21 मिनट (03 मई) तक।

06 मई – दिन सोमवार और नक्षत्र रोहिणी – शाम 04 बजकर 37 मिनट से रात 01 बजकर 15 मिनट (07 मई) तक

07 मई – दिन मंगलवार और नक्षत्र मृगशिरा – रात 11 बजकर 24 मिनट से अगली सुबह 05 बजकर 39 मिनट (08 मई) तक।

08 मई – दिन बुधवार और नक्षत्र मृगशिरा – सुबह 05 बजकर 39 मिनट से दोपहर 01 बजकर 40 मिनट तक।

12 मई – दिन रविवार और नक्षत्र मघा – शाम 05 बजकर 34 मिनट से अगली सुबह 05 बजकर 36 मिनट (13 मई) तक।

14 मई – दिन मंगलवार और नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी – सुबह 08 बजकर 54 मिनट से रात 11 बजकर 47 मिनट तक।

15 मई – दिन बुधवार और नक्षत्र हस्त – सुबह 10 बजकर 36 मिनट से सुबह 05 बजकर 36 मिनट (16 मई) तक।

17 मई – दिन शुक्रवार और नक्षत्र स्वाती – शाम 05 बजकर 39 मिनट से देर रात 03 बजकर 08 मिनट (18 मई) तक।

19 मई – दिन रविवार और नक्षत्र अनुराधा – दोपहर 01 बजकर 08 मिनट से देर रात 02 बजकर 08 मिनट (20 मई) तक।

21 मई – दिन मंगलवार और नक्षत्र मूल – सुबह 08 बजकर 45 मिनट से दोपहर 01 बजकर 25 मिनट तक।

23 मई – दिन गुरुवार और नक्षत्र उत्तरा आषाढ़ – सुबह 05 बजकर 31 मिनट से अगली सुबह 05 बजकर 30 मिनट तक।

28 मई – दिन मंगलवार और नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद – शाम 06 बजकर 59 मिनट से देर रात 02 बजकर 30 मिनट तक।

29 मई – दिन बुधवार और नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद, रेवती – दोपहर 03 बजकर 21 मिनट से अगली सुबह 05 बजकर 28 मिनट तक।

30 मई – दिन बृहस्पतिवार और नक्षत्र रेवती – सुबह 05 बजकर 28 मिनट से शाम 04 बजकर 38 मिनट तक।

First Published on May 2, 2019 10:46 am