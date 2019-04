जानिए किस राशि के जातक हैं पीएम नरेंद्र मोदी, सोनिया, राहुल, प्रियंका गांधी और ये नेता

ज्योतिष शास्‍त्र के अनुसार कुल 12 राशियां होती है। हर एक राशि का अपना कारक ग्रह होता है। ये राशियां व्यक्ति के जीवन पर ही नहीं बल्कि उनके स्वभाव पर भी गहरा असर डालती है। किसी भी व्यक्ति की जन्म राशि से आप उसके स्वभाव के बारे में पता लगा सकते हैं। यहां जानिए भारत के 10 प्रभावशाली नेता की राशियों और उस राशि से जुड़े व्यक्तियों के स्वभाव के बारे में…

1. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी – भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितम्बर सन् 1950 में गुजरात के महसाणा जिले के वड़नगर शहर में हुआ था। उस समय उनके परिवार की आर्थिक स्थिति कुछ ठीक नहीं थी। मोदी का जन्म अनुराधा नक्षत्र में हुआ है और उनकी जन्म और लग्न राशि वृश्चिक है। वृश्चिक राशि के लोग निडर, दिमाग के तेज और चतुर प्रवृति ते होते हैं। किसी के मन के भेद को आसानी से जान लेते हैं। इन्हें मूर्ख बनना लगभग असंभव होता है।

2. सोनिया गांधी – कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी का जन्म 9 दिसम्बर सन् 1946 में इटली के लूसिआना शहर में हुआ था। विवाह से पूर्व इनका नाम एंटोनियो माइनो था। सोनिया गांधी के जन्म के समय राहु की महादशा चल रही थी। इनकी जन्म राशि मिथुन है। इस राशि के जातक बहुमुखी होते हैं। इनके जीवन में रिश्तों का खास महत्व होता है।

3. राहुल गांधी – कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का जन्म 19 जून सन् 1970 को दिल्ली में रात 2 बजकर 28 मिनट पर हुआ था। इनकी जन्म राशि मिथुन है। इस राशि के लोग अस्थिर स्वभाव के होते हैं। लेकिन इनके व्यक्तिव में खास बातें भी हैं जो इन्हें दूसरों से अलग बनाती हैं। ऐसे लोग स्वभाव के कोमल और जिज्ञासु होते हैं।

4. प्रियंका गांधी – कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का जन्म 12 जनवरी सन् 1972 में दिल्ली में हुआ था। इनकी कुंडली मिथुन लग्न की है और देश के प्रधानमंत्री मोदी की तरह ही इनकी जन्म राशि भी वृश्चिक है। इस राशि के लोग निडर होते हैं और किसी भी काम को बड़ी ही एकाग्रता के साथ करते हैं।

5. अमित शाह – बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का जन्म 22 अक्टूबर सन् 1964 में मुबंई शहर में हुआ था। इनकी जन्म राशि मेष है। मेष राशि अग्नि तत्व राशि मानी जाती है। इन राशि वाले लोगों में ऊर्जा भरपूर मात्रा में होती है। मेष राशि में सूर्य सबसे महत्वपूर्ण होने के कारण ऐसे लोग साहसी, आक्रामक, स्वाभाव से गुस्सैल, और अच्छे नेतृत्व करने वाले होते हैं।

6. अरविंद केजरीवाल – दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल का जन्म 16 अगस्त सन् 1968 में हरियाणा के सिवानी में हुआ था। बीजेपी अध्यक्ष की तरह ही इनकी जन्म राशि भी मेष है। ऐसे लोग साहसी, दृढ़ संकल्पी, उत्साही, आत्मविश्वासी होने के साथ आक्रामक, गुस्सैल और तुनकमिजाज होते हैं।

7. मुलायम सिंह यादव – समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का जन्म 22 नवम्बर सन् 1939 को इटावा जिले के सैफई गाँव में हुआ था। कर्क लग्न में जन्में मुलायम सिह यादव की जन्म राशि मीन है। यह जल तत्व प्रधान राशि मानी जाती है। इसलिए इस राशि के लोग अस्थिर प्रवृति के होते हैं। स्वभाव से ये लोग बहुत बुद्धिमान, भावुक, दयालु और विनम्र होते हैं।

8. अखिलेश यादव – समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का जन्म 1 जुलाई 1973 को इटावा के सैफई में हुआ था। इनकी जन्म राशि मिथुन है। इस राशि के लोग बुद्धिमान, बहुमुखी प्रतिभा के धनी और स्वतंत्र स्वभाव के होते हैं।

9. मायावती – बसपा की अध्यक्ष मायावती का जन्म 15 जनवरी सन् 1956 में भारत की राजधानी नई दिल्ली में हुआ था। कर्क लग्न में जन्मी मायावती की जन्म राशि मकर है। इस राशि के लोग बहुत मेहनती, धैर्यवान, महत्वाकांक्षी, गुस्सैल और अहंकारी होते हैं।

10- ममता बनर्जी – पश्चिम बंगाल की वर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का जन्म 5 जनवरी 1955 को कोलकाता में हुआ था। इनकी जन्म राशि वृषभ है। इस राशि के लोग दृढ़संकल्प वाले, धैर्यवान और विश्वसनीय होते हैं लेकिन अगर किसी से नाराज हो जाएं तो इनका क्रोधित और क्रूर रूप देखने को मिल सकता है।

First Published on April 8, 2019 9:12 am