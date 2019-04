इन राशियों के लोग होते हैं बेहद विश्वसनीय, जानिए किस राशि का कैसा होता है स्वभाव

मेष राशि – यह अग्नि तत्व प्रधान राशि है। राशि का स्वामी ग्रह मंगल है। इस राशि के लोगों में ऊर्जा भरपूर मात्रा में होती है। देखने में आकर्षक, स्वतंत्र काम करने वाले, बहुमुखी प्रतिभा के धनी, साहसी और निडर होते हैं।

वृषभ राशि – यह पृथ्वी तत्व राशि है। इस राशि का स्वामी शुक्र ग्रह है। इस राशि के लोग काफी मेहनती, विश्वसनीय, ईमानदार, व्यवहारिक, धैर्यवान और भौतिकवादी होते हैं। साथ ही इनके स्वभाव में गुस्सा और जिद्दीपन भी देखने को मिलता है।

मिथुन राशि – वायु तत्व प्रधान राशि है। बुध ग्रह इस राशि का स्वामी है। इस राशि के लोगों को शांति से और सुखमय जीवन जीना पसंद है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी और दिमाग के काफी तेज होते हैं।

कर्क राशि – यह जल तत्व प्रधान राशि है। इस राशि का स्वामी चंद्र गृह है। इस राशि के लोग दयालु, महत्वकांक्षी और काफी मूडी होते हैं। छोटी-छोटी बातों पर नाराज हो जाते हैं।

सिंह राशि – यह अग्नि तत्व राशि है। सूर्य इसका स्वामी ग्रह है। इस राशि के लोग काफी साहसी और आत्मनिर्भर होते हैं। गुस्सा और घमंड इस राशि के जातकों में देखने को मिलता है।

कन्या राशि – यह पृथ्वी तत्व राशि है। इस राशि का स्वामी ग्रह बुध है। इस राशि के लोग मेहनती, ईमानदार और स्पष्टवादी होते हैं। यह अपनी आलोचना नहीं सुन सकते हैं लेकिन दूसरों के साथ तर्क वितर्क करना इन्हें अच्छा लगता है।

तुला राशि – वायु तत्व प्रधान इस राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। इस राशि के जातक बुद्धिमान, सुलझे हुए और हर काम सावधानी से करने वाले होते हैं। लेकिन इन राशि के जातकों में आलस काफी मात्रा में भरा रहता है।

वृश्चिक राशि – जल तत्व प्रधान इस राशि का स्वामी मंगल ग्रह है। इस राशि के लोग बेहद ईमानदार, साहसी, निडर, स्वतंत्र और जिद्दी होते हैं। क्रोध इस राशि वाले जातकों का सबसे बड़ा दुश्मन है।

धनु राशि – यह अग्नि तत्व प्रधान राशि है। इस राशि का स्वामी ग्रह बृहस्पति है। इस राशि के लोग बुद्धिमान, महत्वाकांक्षी, निडर, दयालु होने के साथ साथ कुछ घमंडी भी होते हैं।

मकर राशि – यह पृथ्वी तत्व राशि है। शनि इस राशि का स्वामी ग्रह है। इस राशि के लोग मेहनती, सहनशील, विश्वसनीय और ज्ञानी होते हैं।

कुंभ राशि – वायु तत्व प्रधान इस राशि का स्वामी ग्रह शनि है। इस राशि के जातक ईमानदार, बुद्धिमान, व्यावहारिक, संवेदनशील और प्रतिभाशाली होते हैं। इनकी अस्थिर प्रकृति इनका सबसे बड़ा अवगुण है।

मीन राशि – जल तत्व प्रधान इस राशि का स्वामी ग्रह ब्रहस्पति है। इस राशि के लोग स्वभाव के संवेदनशील, आदर्शवादी, दयालु और आध्यात्मिक होते हैं। साथ ही अस्थिर प्रकृति और लापरवाही इनके स्वभाव में देखने को मिलती है।

First Published on April 9, 2019 10:36 am