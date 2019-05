मई महीने की इन तिथियों में नए घर में हो सकते हैं शिफ्ट, जानें शुभ मुहूर्त

हिंदू धर्म में हर महत्वपूर्ण कार्य को करने से पहले शुभ मुहूर्त देखा जाता है। कुछ लोग शुभ मुहूर्त की जानकारी पंचांग पढ़कर जान लेते हैं तो कुछ लोग इसके लिए ज्योतिषी के पास जाते हैं। विवाह, गृह प्रवेश, बच्चों का मुंडन, किसी विशेष तरह की पूजा-पाठ, वाहन पूजा, नया कारोबार आरंभ करना इत्यादि कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे पहले शुभ मुहूर्त की जानकारी लेना जरूरी होता है। यहां हम जानेंगे कि मई 2019 में गृह प्रवेश के लिए कौन से शुभ मुहूर्त है…

– 06 मई को नए घर में प्रवेश किया जा सकता है। इस दिन नक्षत्र रोहिणी और द्वितीया तिथि है। इस दिन शाम 04 बजकर 37 मिनट से अगली सुबह 05 बजकर 40 मिनट तक गृह प्रवेश के लिए शुभ समय है।

– 07 मई को गृह प्रवेश के लिए सबसे शुभ मुहूर्त बन रहा है। क्योंकि इस दिन अक्षय तृतीया भी है जिसे घर प्रवेश के लिए सबसे शुभ दिन माना जाता है। इस दिन बिना किसी शुभ समय के देखें किसी भी समय नए घर में प्रवेश कर सकते हैं। माना जाता है कि इस दिन नए घर में जाने से उस घर में हमेशा खुशहाली बनी रहती है और घर का माहौल भी सकारात्मक रहने की संभावना होती है।

– 16 मई को दिन गुरुवार, त्रयोदशी तिथि और नक्षत्र चित्रा है। इस दिन सुबह 08 बजकर 15 मिनट से 17 तारीख की सुबह 04 बजकर 17 मिनट तक का शुभ मुहूर्त है।

– 23 मई को दिन गुरुवार, तिथि पंचमी और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है। इस दिन सुबह 05 बजकर 31 मिनट से अगली सुबह 04 बजकर 18 मिनट तक का समय शुभ रहेगा।

– 29 मई को दिन बुधवार, दशमी तिथि और नक्षत्र भाद्रपद है। इस दिन सुबह 05 बजकर 29 मिनट से अगली सुबह 05 बजकर 28 मिनट तक का समय शुभ है।

– 30 मई को दिन गुरुवार, एकादशी तिथि और रेवती नक्षत्र है। इस दिन सुबह 05 बजकर 28 मिनट से लेकर के शाम 04 बजकर 38 मिनट तक का समय शुभ है।

First Published on May 2, 2019 12:32 pm