जानिए Q से लेकर Z तक अक्षर से शुरु होने वाले नाम के व्यक्तियों का स्वभाव और उनसे जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें

हर व्यक्ति किसी से भी दोस्ती करने से पहले उसके स्वभाव और जीवन के बारे में बहुत कुछ जानना चाहता है जिससे उसे इस बात का ज्ञान हो सके कि उस व्यक्ति से उसकी अच्छी पटेगी या नहीं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आप किसी भी व्यक्ति के नाम के पहले अक्षर से उसके स्वाभाव और जिंदगी के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। यहां जानिए Q से लेकर Z तक नाम से शुरु होने वाले व्यक्तियों के स्वभाव और उनसे जुड़ी कुछ दिलचस्प बातों के बारे में…

Q

ये लोग किस्मत के काफी धनी होते हैं। इनकी इच्छाएं कम होती हैं। स्वभाव से ईमानदार, कम गुस्से वाले और काफी क्रिएटिव होते हैं। ऐसे लोग अच्छे लेखक या चित्रकार बन सकते हैं।

R

इस अक्षर के नाम वाले लोग मेहनती होने के कारण इन्हें सफलता मिलने में देरी नहीं लगती है। इन्हें कुछ अलग और नया करना अच्छा लगता है। ऐसे लोग काफी मददगार होते हैं जिस कारण इनके मित्र काफी बनते हैं। लेकिन दांपत्य जीवन में इनके खटपट लगी होती रहती है।

S

ये लोग मेहनती, दिमाग के तेज और धनी होते हैं। दिल के अच्छे होने के बावजूद भी अपने बातचीत के ढंग से अकसर लोगों के बुरे बन जाते हैं। स्वाभाव से शर्मीले और गुस्से वाले होते हैं। साथ ही इन्हें अपनी पर्सनल बातें किसी से शेयर करना पसंद नहीं होता है।

T

ऐसे लोग बुद्धिमान, मेहनती और चालाक होते हैं। अपनी तेज बुद्धि के बल पर समाज में काफी ऊंचा मुकाम हासिल कर लेते हैं। आत्मविश्वासी होने के कारण ये बड़ी से बड़ी मुश्किलों का सामना डट कर करते हैं।

U

यह लोग किसी का भी दिल बड़ी ही आसानी से जीत लेते हैं। इनका दिल साफ और काफी ईमानदार होते हैं। इन लोगों के सितारे बुलंद होने के कारण इन्हें जीवन में सफलता देखने को मिलती है।

V

ये लोग स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं। दिमाग के काफी तेज होने के कारण इन्हें समाज में नाम, इज्जत और पैसा सब हासिल होता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति स्वाभाव के जिद्दी और थोड़े आलसी भी होते हैं।

W

इस अक्षर से शुरु होने वाले नाम के लोग किसी भी काम को मेहनत और ईमानदारी से करते हैं। लेकिन इनका हर इंसान के साथ सही तालमेल नहीं बैठ पाता है। इस नाम के लोग ज्यादातर राजनीति और पुलिस विभाग में होते हैं।

X

ये लोग अपने हर रिश्ते को अच्छे से निभाने में कामयाब होते हैं। ऐसे व्यक्ति जब किसी काम को पूरी मेहनत के साथ करते हैं तो इन्हें सफलता जरूर मिलती है। साथ ही ऐसे इंसान बुद्धि के तेज और कुछ जिद्दी भी होते हैं।

Y

ये लोग अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं। ऐसे व्यक्ति काफी संवेदनशील और आत्मनिर्भर होते हैं। इन्हें ज्यादा बात करना पसंद नहीं होता है। साथ ही ये रोमांटिक औक अच्छी पर्सनैलिटी के होते हैं।

Z

ये लोग गंभीर प्रवृति के होते हैं लेकिन हर किसी के साथ आसानी से घुल मिल जाते हैं। इन लोगों को घुमा-फिरा के बात करना पसंद नहीं होता है। साथ ही स्वभाव से काफी खुशमिजाज होते हैं। इन व्यक्तियों में किसी भी तरह का दिखावा नहीं होता है।

M वाले होते हैं किस्मत के धनी तो P वाले होते हैं जिद्दी , जानिए I से लेकर P तक नाम से शुरु होने वाले लोगों का स्वभाव

B वाले होते हैं सेंसिटिव तो F वाले होते हैं रोमांटिक, जानिए A से H तक नाम से शुरु होने वाले लोगों का स्वभाव

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on April 22, 2019 11:16 am