अभिनेत्री आयशा टाकिया का जन्मदिन आज, जानिए कैसा रहेगा आज के दिन जन्मे जातकों के लिए यह साल

बॉलीवुड की खुबसुरत अभिनेत्री आयशा टाकिया आज 33 साल की हो गई हैं। आयशा टाकिया का जन्म 10 अप्रैल सन् 1986 में बृहस्पतिवार के दिन हुआ था। भारत के मुंबई शहर में जन्मी आयशा टाकिया की जन्म राशि मेष और नक्षत्र अश्विनी है। फिल्म ‘टार्जन दा वंडर कार’ से अपने फिल्मी करियर की शुरूआत करने वाली आयशा को भले ही बॉलीवुड में उतनी कामयाबी नहीं मिली लेकिन विवादों की वजह से वह हमेशा चर्चा का विषय बनी रही हैं। अब जानिए अभिनेत्री आयशा टाकिया के साथ आज के दिन जन्मे जातकों के लिए उनका आने वाला समय कैसा रहने के आसार हैं और किस क्षेत्र में तरक्की मिलती दिखाई दे रही है…

वित्त राशिफल –

करियर के लिए यह साल उतार-चढ़ाव वाला रहेगा। बनते काम बिगड़ने के आसार हैं। किसी खास मित्र से आर्थिक सहायता मिल सकती है। वाहन सुख प्राप्त हो सकता है। साल के आखिरी महीनों में आय में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। भाई बंधुओं का करियर अच्छा रहेगा। रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। विदेश जाने के इच्छुक जातकों का सपना पूरा होता दिखाई दे रहा है। निवेश करते समय सावधानी बरतनी की जरूरत पड़ेगी। नया काम शुरू करने से पहले कुंडली दिखान फायदेमंद रहेगा।

लव राशिफल –

लव लाइफ के लिए साल सामान्य रहने के आसार हैं। प्रेम संबंधों में थोड़े बहुत तनाव देखने को मिल सकते हैं। लेकिन किसी करीबी मित्र की सहायता से आपके संबंधों में ओर मजबूती आएगी। वाणी और गुस्से पर नियंत्रण रखें। शादी के इच्छुक जातकों को मनचाहा हमसफर मिल सकता है। लेकिन हसमफर से धोखा मिलने के भी आसार हैं। दांपत्य जीवन सुखमय रहने के आसार हैं। पारिवारिक सुख में वृद्दि होगी। घर में कोई नया मेहमान आ सकता है। हमसफर के साथ काफी यात्राएं करनी पड़ सकती है। प्यार में धोखा खा चुके लोगों की जिंदगी में कोई खास आने वाला है।

स्वास्थ्य राशिफल –

स्वास्थ्य मामलों के लिए आने वाला समय मुश्किलों भरा रह सकता है। बाहर का खाना खाने से बचने की जरूरत है। पेट संबंधी समस्या हो सकती है। खासकर बच्चों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। मोटापे और शुगर से ग्रसित लोगों की परेशानियां बढ़ सकती हैं। खान पान का विशेष ध्यान रखना होगा। योग और व्यायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करें।

First Published on April 10, 2019 10:57 am