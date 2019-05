समुद्र शास्त्र: नाक पर बर्थ मार्क होना क्रिएटिव लोगों की होती है निशानी, जानिए बर्थ चिन्हों का रहस्य

ज्योतिष में तिलों के साथ-साथ जन्म के चिन्हों का भी विशेष महत्व माना जाता है। कई व्यक्तियों के जन्म के समय से ही शरीर पर कोई ना कोई बर्थ मार्क होता है। शरीर के विभिन्न अंगों पर मौजूद इन जन्म चिन्हों का अलग-अलग महत्व देखा गया है। यहां जानिए शरीर के किस हिस्से का जन्म चिन्ह आपके व्यक्तित्व के बारे में क्या जानकारी देता है…

मुंह के पास बर्थ मार्क का होना- पुरुषों के मुंह के पास बर्थ मार्क का होना उनकी खुशहाल जिंदगी के बारे में बताता है। ऐसे लोग आमतौर पर धनवान होते हैं और जिन महिलाओं के मुंह के पास बर्थ चिन्ह हो तो ऐसी महिलाएं काफी संवेदनशील होती हैं।

पेट पर बर्थ मार्क- जिन लोगों के पेट पर जन्म चिन्ह होता है ऐसे लोग मतलबी किस्म के होते हैं। इसलिए ऐसे लोगों के दोस्तों की संख्या अकसर कम होती है।

दाएं गाल का बर्थ मार्क- जिन पुरुषों के दाएं गाल पर बर्थ मार्क होता है ऐसे पुरुष किसी भी चीज को लेकर काफी जुनूनी होते हैं। इसी के साथ महिलाओं का यह बर्थ चिन्ह उनकी खुशहाल मैरिड लाइफ के बारे में बताता है।

बाएं गाल का बर्थ मार्क – ऐसे लोगों को जीवन में काफी आर्थिक परेशानियां झेलनी पड़ती है।

ठोड़ी पर बर्थ मार्क – ठोड़ी पर जन्म चिन्ह का होना काफी शुभ माना गया है ऐसे लोगों का स्वभाव काफी अच्छा होता है।

माथे पर दाएं तरफ बर्थ मार्क – ऐसे लोगों की बुद्धि काफी तेज होती है। साथ ही इन लोगों की तार्किक शक्ति भी काफी अच्छी होती है।

माथे पर बाएं तरफ बर्थ मार्क – ऐसे लोगों के हाथ में कभी पैसा नहीं टिक पाता है। क्योंकि यह लोग काफी खर्चीले स्वभाव के होते हैं।

माथे के बीच का बर्थ मार्क – ऐसे लोगों का व्यक्तित्व काफी आकर्षक होता है।

पीठ पर बर्थ मार्क – ऐसे लोग काफी ईमानदार और खुले विचार वाले होते हैं।

पैर की उंगली पर बर्थ मार्क – ऐसे लोग घूमने-फिरने के काफी शौकिन होते हैं। साथ ही हमेशा एक्टिव नजर आते हैं।

नाक पर बर्थ मार्क – ऐसे लोग काफी क्रिएटिव होने के साथ-साथ हमेशा कुछ अलग करने की सोचते हैं।

पैर के तलवे पर बर्थ मार्क – ऐसे लोगों को नौकरी के सिलसिले में विदेश जाने का मौका मिल सकता है।

First Published on May 14, 2019 11:38 am