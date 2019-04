अभिनेत्री जया बच्चन का जन्मदिन आज, जानिए 09 अप्रैल को जन्मे जातकों का राशिफल

बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा और राज्यसभा सांसद जया बच्चन आज 71 साल की हो गई हैं। इनका जन्म 09 अप्रैल सन् 1948 को मध्यप्रदेश के जबलपुर में हुआ था। इन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरूआत 15 साल की उम्र से कर दी थी। रेवती नक्षत्र में जन्मी जया बच्चन की जन्म राशि मीन है। अभिनेत्री जया बच्चन के साथ ही आज के दिन जन्मे जातकों के लिए यह साल कैसा रहेगा, जानिए यहां..

मेष राशि – इस राशि के जातकों को इस साल करियर में उन्नति मिलने के आसार हैं। विदेश जाने का भी योग बन रहा है। घर में कोई शुभ कार्य होने की संभावना है। किसी अच्छी जगह निवेश करने की सोच सकते हैं।

वृषभ राशि – इस राशि के लोगों को इस साल स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ सकती है। वाहन चलाते समय लापरवाही नहीं बरतें। व्यापार के चलते काफी यात्राएं करनी पड़ सकती है।

मिथुन राशि – इस राशि की लव लाइफ के लिए साल शुभ रहेगा। नए और अच्छे रिश्ते बनेंगे। विदेश मामलों में लाभ मिलेगा। किसी मित्र से आपको फायदा मिल सकता है। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी।

कर्क राशि – बिजनेस वाले जातकों के लिए साल जोखिम भरा रहेगा। हमसफर और बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर परेशान रह सकते हैं। भगवान शिव और विष्णु की पूजा करना आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा।

सिंह राशि – इस राशि के 09 अप्रैल को जन्में जातकों को इस साल नौकरी में अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। बच्चों का मन पढ़ाई में ज्यादा लगने से रिजल्ट काफी अच्छा आने की उम्मीद है। धन लाभ का भी योग बन रहा है।

कन्या राशिफल – इस राशि के जातकों को किसी खास मित्र से हानि हो सकती है। इसलिए अपने संबंधों को लेकर सतर्क हो जाएं। करियर के लिए साल मिला-जुला रहने वाला है।

तुला राशि – वाहन सुख प्राप्त होने के आसार हैं। इनकम में बढ़ोतरी होने से आर्थिक तनाव दूर होंगे। समाजिक कार्यों में ज्यादा मन लगेगा। समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। रोजाना माता पिता का आशीर्वाद लेना आपके लिए शुभ रहेगा।

वृश्चिक राशि – प्रॉपर्टी के व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए साल जोखिम भरा रहने वाला है। लव लाइफ में काफी अनबन हो सकती है। गलत लोगों की संगत से दूर रहें। कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं।

धनु राशिफल – साल आपकी लव लाइफ और करियर दोनों के लिए उत्तम रहेगा। किसी खास मित्र से फायदा मिलेगा। बिजनेस में बढ़ोतरी होगी। कार्यस्थल पर आपके काम की काफी सराहना हो सकती है।

मकर राशिफल – सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे जातकों को शुभ फल मिलेगा। मनचाहा हमसफर मिलने की उम्मीद है। पैतृक संपत्ति से फायदा मिल सकता है। घर में किसी बुजुर्ग के स्वास्थ्य में सुधार आने की संभावना है।

कुंभ राशि – स्वास्थ्य का खास ध्यान रखना होगा। खासकर बाहर का कुछ भी उल्टा-सीधा खाने से बचें। जीवन साथी की आय में इजाफा होगा। परिवार में पूजा-पाठ का माहौल रहेगा। किसी खास मित्र की शादी हो सकती है।

मीन राशि – धन लाभ का योग है। लेकिन निवेश में आपको सावधानी बरतनी होगी। बिजनेस में अपने पार्टनर की गतिविधियों पर ध्यान रखें। नहीं तो भारी नुकसान हो सकता है।

First Published on April 9, 2019 11:02 am