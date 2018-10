आज से शुरू हो रहा है कार्तिक मास, ये कार्य करने की है मनाही

इस साल कार्तिक मास की शुरुआत 24 अक्टूबर 2018 से हो रही है जो कि 24 नवम्बर 2018 तक चलेगा। कार्तिक मास को हिंदू धर्म में सबसे पवित्र महीना माना जाता है। इस महीने से मंगल कार्य की शुरूआत हो जाती है। यह महीने भगवान विष्णु का प्रिय होता है। ये चातुर्मास का अंतिम महीना होता है। इस माह से देव तत्व मजबूत हो जाते हैं। इस महीने में धन और धर्म दोनों से संबंधित प्रयोग किए जाते हैं। इस महीने तुलसी का पौधा लगाना और विवाह सर्वोत्तम होता है। इस महीने दीपदान और दान करने से अक्षय शुभ फल मिलता है। कार्तिक मास श्री हरि और मां लक्ष्मी को सबसे प्रिय है। इस महीने भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। सृष्टि में आनंद और कृपा की वर्षा होती है। कहा जाता है कार्तिक महीने में मां लक्ष्मी धरती पर घूमती है। इस महीने त्रयोदशी, दीपावली और गोपाष्टमी मनाते हैं। विशेष पूजा और प्रयोग से अपार धन पा सकते हैं। कर्ज और घाटे से मुक्त हो सकते हैं।

कार्तिक मास के नियम – खान पान का ध्यान रखें और मेवा खाएं। इस महीने मेवे खाने का खासा महत्व है। गर्म और लंबे समय तक ऊर्जा बनाए रखने वाली चीजें इस महीने खानी चाहिए। इस महीने दाल खाने की मनाही है। इस महीने में सूर्य की किरणों का स्नान करें यानी सूर्य की किरणों में बैठना लाभकारी होगा। इस महीने दोपहर में सोने की मनाही है। इस महीने बीपी की परेशानी होना सामान्य होता है।

कार्तिक महीने में ये कार्य करना होता है शुभ – दीपदान, तुलसी पूजा, भूमि पर शयन, ब्रह्मचर्य और दाल का सेवन निषेध।

First Published on October 24, 2018 7:13 am