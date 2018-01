कर्क राशिफल (28 जनवरी – 03 फरवरी): इस सप्ताह मिल सकता है प्रमोशन, रिश्तों में आएगी मधुरता

इस सप्ताह करियर के लिए सप्ताह अनुकूल है, आप मेहनत करेंगे तो निश्चित ही उसका परिणाम आपके लिए बेहतर होगा, प्रमोशन, नई अच्छी जॉब, वेतन में बढ़ोतरी के साथ के भी योग दिख रहे हैं। इस सप्ताह छात्रों का पढ़ाई में मन थोड़ा कम लग सकता है, एकाग्रता बनाए रखें, बेरोजगारों को अभी और भागदौड़ करनी पड़ सकती है। लाइफ पार्टनर के साथ आपके रिश्‍ते और मधुर होंगे, आप रोमांटिक मूड में रहेंगे, घर में भी हँसी-ख़ुशी का वातावरण देखने को मिलेगा। प्यार का इजहार करने के लिए यह समय अच्छा है। स्वास्थ्य संबंधी छोटी-मोटी परेशानी हो सकती है, बच्चों की सेहत पर ध्यान दे। चोट लगने की आशंका है इसलिए गाड़ी चलाते समय बहुत सतर्क रहें। धार्मिक कार्य में आपकी रुचि बढ़ेगी।

राशि स्वामी: चंद्रमा | शुभ रत्न: मोती | शुभ रुद्राक्ष: दो मुखी रुद्राक्ष | शुभ दिशा: उत्तर पश्चिम

सप्ताह को अच्छा बनाने के उपाय:

– देर रात तक नहीं जागे।

– घर में दूषित जल का संग्रह नहीं करे।

– सफेद सुगन्धित फूलों वाले पौधों को घर में लगा कर उनकी देखभाल करनी चाहिए।

– हरे रंग से दूर रहें ।

– ज़रूरतमंद लोगों के बीच कंबल बाँटें।

– गले में अश्वगंधा की जड़ धारण करें।

– महा-मृत्युंजय मंत्र का जप करें और श्रद्धा-भक्ति के साथ भगवान शिव की पूजा करें।

– शनिवार के दिन साबुत उड़द, काला कपड़ा, सरसो का तेल, लोहा और लकड़ी का कोयला दान करें।

– अपने बटुए में चांदी के टुकड़े (चौकोर आकार) रखें; घर की अलमारी में चाँदी का टुकड़ा रखना चाहिए।

– जब संभव हो तो काला रंग गाय को फ़ीड करे।

– चाँदी या चावल का दान करना चाहिए।

– कोई भी कार्य की शुरूआत करने से पहले मटकी में दूध भर घर में रखें।

– कुष्ठ रोगियों की सेवा करनी चाहिए।

– शाम को खाने के बाद कुत्ते को रोटी देन और सुबह की शुरूआत मां के चरण स्पर्श करके करे।

First Published on January 28, 2018 5:19 am