कर्क राशिफल (11 फरवरी – 17 फरवरी) : इस सप्ताह बढ़ेगा धनलाभ, आ सकता है जॉब का ऑफर

इस सप्ताह आर्थिक मुद्दों को लेकर की गई यात्रा सफल होगी, धनलाभ के मार्ग प्रशस्त होंगे, प्रयासों से ही आय में इज़ाफ़ा होना संभव है। यह सप्ताह विद्यार्थियों के लिए अच्छा रहेगा। कम मेहनत से भी अधिक परिणाम मिलेंगे। जो लोग जॉब दूंढ़ रहे है, उनको नई जॉब का ऑफर आ सकता है। परिवार के किसी सदस्य का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है अथवा माता-पिता या किसी बड़े से विवाद हो सकता है, बोलने से पहले अपने शब्दों पर ध्यान रखें। इस सप्ताह गृहस्थ जीवन में आपसी तालमेल व सहयोग बढ़ेगा, तनावों का अंत होगा, जीवनसाथी के साथ मधुर संबंध बनाए रखें, अच्छे लम्हों का अनुभव करेंगे। सेहत से जुड़ी कुछ परेशानी हो सकती है। सेहत दुरुस्त रहेगी। धार्मिक क्रियाओं में आपकी सक्रिय भूमिका रहेगी।

राशि स्वामी: चंद्रमा | शुभ रत्न: मोती | शुभ रुद्राक्ष: दो मुखी रुद्राक्ष | शुभ दिशा: उत्तर पश्चिम

सप्ताह हो अच्छा बनाने के उपाय:

– देर रात तक नहीं जागे।

– घर में दूषित जल का संग्रह नहीं करे।

– सफेद सुगन्धित फूलों वाले पौधों को घर में लगा कर उनकी देखभाल करनी चाहिए।

– हरे रंग से दूर रहें ।

– ज़रूरतमंद लोगों के बीच कंबल बाँटें।

– गले में अश्वगंधा की जड़ धारण करें।

– महा-मृत्युंजय मंत्र का जप करें और श्रद्धा-भक्ति के साथ भगवान शिव की पूजा करें।

– शनिवार के दिन साबुत उड़द, काला कपड़ा, सरसो का तेल, लोहा और लकड़ी का कोयला दान करें।

– अपने बटुए में चांदी के टुकड़े (चौकोर आकार) रखें; घर की अलमारी में चाँदी का टुकड़ा रखना चाहिए।

– जब संभव हो तो काला रंग गाय को फ़ीड करे।

– चाँदी या चावल का दान करना चाहिए।

– कोई भी कार्य की शुरूआत करने से पहले मटकी में दूध भर घर में रखें।

– कुष्ठ रोगियों की सेवा करनी चाहिए।

– शाम को खाने के बाद कुत्ते को रोटी देन और सुबह की शुरूआत मां के चरण स्पर्श करके करे।

First Published on February 11, 2018 6:27 am