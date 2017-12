कर्क राशिफल (10 दिसंबर – 16 दिसंबर): इस सप्ताह होगी कम होगी आमदनी, परिवार में रहेगी सुख-समृद्धि

इस सप्ताह किस्मत आपके साथ नहीं है, आमदनी खर्चों के मुकाबले कम रहेगी अतः आर्थिक सम्बन्धों से संबंधित महत्वपूर्ण फ़ैसलों को कुछ समय के लिए टाल दे, हलाकि कार्यक्षेत्र में प्रगति एवं तरक्की होगी, कार्यक्षेत्र में मन लगा रहेगा। कामयाबी पाने के लिए आप अधिक परिश्रम करेंगे, छोटी दूरी की यात्राओं पर जाना हो सकता है। इस सप्ताह विद्यार्थियों को अधिक मेहनत करने की जरूरत है, प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलेगी। प्रेम संबंधों और दांपत्य जीवन के लिए यह सप्ताह काफी अच्छा साबित होगा, जीवनसाथी संग प्रेम-संबंध प्रगाढ़ होगा। घर-परिवार में सुखद माहौल रहेगा, भाई-बहनों से विवाद संभव है। इस सप्ताह स्वास्थ्य में चैलेंज आ सकते है, परिवार के किसी सदस्य का स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है, स्वास्थ्य को लेकर कोई भी लापरवाही न बरतें।

राशि स्वामी: चंद्रमा | शुभ रत्न: मोती | शुभ रुद्राक्ष: दो मुखी रुद्राक्ष | शुभ दिशा: उत्तर पश्चिम

सप्ताह को अच्छा बनाने के उपाय:

1) देर रात तक नहीं जागे।

2) घर में दूषित जल का संग्रह नहीं करे।

3) सफेद सुगन्धित फूलों वाले पौधों को घर में लगा कर उनकी देखभाल करनी चाहिए।

4) हरे रंग से दूर रहें ।

5) अपने बटुए में चांदी के टुकड़े (चौकोर आकार) रखें; घर की अलमारी में चाँदी का टुकड़ा रखना चाहिए।

6) जब संभव हो तो काला रंग गाय को फ़ीड करे।

7) चाँदी या चावल का दान करना चाहिए।

8) कोई भी कार्य की शुरूआत करने से पहले मटकी में दूध भर घर में रखें।

9) धार्मिक यात्रा करनी चाहिए।

10) कुष्ठ रोगियों की सेवा करनी चाहिए।

11) शाम को खाने के बाद कुत्ते को रोटी देन और सुबह की शुरूआत मां के चरण स्पर्श करके करें।

First Published on December 10, 2017 5:57 am