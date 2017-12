कर्क राशिफल (24 दिसंबर-30 दिसंबर): मेहनत का मिल सकता है अच्छा फल, परिवार की सेहत का ध्यान रखें

इस सप्ताह किस्मत आपके साथ नहीं है, निवेश करने के लिए अच्छा नहीं है। व्यापारी वर्ग को बिजनेस में कुछ नुकसान हो सकता है, आमदनी खर्चों के मुकाबले कम रहेगी। इस सप्ताह छात्रों को अधिक मेहनत करने की जरूरत है, सप्ताह करियर के लिए अनुकूल है, आप मेहनत करेंगे तो निश्चित ही उसका परिणाम आपके लिए बेहतर होगा। बेरोजगारों को अभी और भागदौड़ करनी पड़ सकती है। जीवनसाथी के साथ मधुर संबंध बनाए रखें, अच्छे लम्हों का अनुभव करेंगे, घर में भी हंसी-ख़ुशी का वातावरण देखने को मिलेगा। अगर आप किसी को प्यार करते है तो प्यार का इजहार करने के लिए समय अच्छा है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी सप्ताह आपके अनुकूल नहीं है, स्वास्थ्य संबंधी छोटी-मोटी परेशानी हो सकती है, बच्चों की सेहत पर भी ध्यान देना जरूरी है, अपनी एवं परिवार की सेहत का ख़्याल रखें। आध्यात्म की ओर आपकी रुचि बढ़ सकती है।

राशि स्वामी: चंद्रमा | शुभ रत्न: मोती | शुभ रुद्राक्ष: दो मुखी रुद्राक्ष | शुभ दिशा: उत्तर पश्चिम

सप्ताह हो अच्छा बनाने के उपाय:

1) देर रात तक नहीं जागें।

2) घर में दूषित जल का संग्रह नहीं करे।

3) सफेद सुगन्धित फूलों वाले पौधों को घर में लगा कर उनकी देखभाल करनी चाहिए।

4) हरे रंग से दूर रहें ।

5) अपने बटुए में चांदी के टुकड़े (चौकोर आकार) रखें; घर की अलमारी में चाँदी का टुकड़ा रखना चाहिए।

6) जब संभव हो तो काला रंग गाय को फ़ीड करे।

7) चाँदी या चावल का दान करना चाहिए।

8) कोई भी कार्य की शुरूआत करने से पहले मटकी में दूध भर घर में रखें।

9) धार्मिक यात्रा करनी चाहिए।

10) कुष्ठ रोगियों की सेवा करनी चाहिए।

11) शाम को खाने के बाद कुत्ते को रोटी देन और सुबह की शुरूआत मां के चरण स्पर्श करके करें।

First Published on December 24, 2017 6:09 am