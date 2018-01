कालाष्टमी 2018: जानिए काल भैरव की पूजा का शुभ मुहूर्त और व्रत विधि

कालाष्टमी का दिन कालभैरव की जंयती के रूप में मनाया जाता है। कहा जाता है इस दिन कालभैरव का जन्म हुआ था। 8 जनवरी सोमवार को कालभैरव जयंती है। यह अष्टमी भगवान शिव को समर्पित होती है। इस दिन व्रत किया जाता है। इस व्रत को करने से घर में नेगेटिव एनर्जी का वास नहीं होता है। इस दिन महादेव के रुद्रावतार भैरव की पूजा का विधान है। इस दिन कुत्ते को भोजन करवाना शुभ माना जाता है। हिंदू पंचाग के अनुसार हर माह की कृष्ण पक्ष अष्टमी को देवी काली का पूजन किया जाता है। इस दिन कालभैरव के साथ अपने पूर्वजों को याद किया जाता है। भगवान शिव के दो रुप हैं एक बटुक भैरव और दूसरा काल भैरव। बटुक भैरव रुप अपने भक्तों को सौम्य प्रदान करते हैं और वहीं काल भैरव अपराधिक प्रवृत्तयों पर नियंत्रण करने वाले प्रचंड दंडनायक हैं। कालाष्टमी की रात को देवी काली की उपासना की जाती है।

पूजन विधि: इस दिन सफेद वस्त्र पर भैरव का चित्र बनाकर विधिपूर्वक व्रत पूजन करें। सरसों तेल का चौमुखी दीपक जलाएं, गुग्ल धूप करें। चंदन का तिलक लगाएं। कालभैरव को सफेद कनेर के फूल चढ़ाएं। गाय के दूध से खीर का भोग लगाएं। थोड़ी सी खीर किसी काले कुत्ते को खिलाएं। साथ ही इस मंत्र ‘श्रीं क्षीर भैरवाय नम:’ का जाप करें।

पूजा का शुभ मुहूर्त: शाम 05:03 से शाम 06:03 तक।

उपाय – आर्थिक लाभ पाने के लिए भैरव को जायफल चढ़ाएं। गृहक्लेश से छुटकारा पाने के लिए भैरव को अर्पित की हुई मौली मेन गेट पर बांधे। मानसिक अशांति दूर करने के लिए भैरव पर अर्पित 4 इमरती कुत्तों को खिलाएं।

First Published on January 8, 2018 7:51 am