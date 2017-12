सुबह उठते ही करें इस मंत्र का जाप, पूरे हो सकते हैं सभी कार्य

शास्त्रों में सुबह उठने के बहुत फायदे बताए गए हैं। सुबह जल्दी उठकर स्नान करने से इंसान निरोगी काया मिलती है। माना जाता है कि वह व्यक्ति कभी बीमार नहीं होता है। कहा जाता है सुबह स्नान करने से शरीर में सकारात्मक ऊर्जा पूरे दिन बनी रहती है। इसके अलावा शास्त्रों में सुबह उठकर अन्य कई उपाय बताए गए हैं, जिसमें आज हम आपको बताएंगे सुबह उठकर सबसे पहले कौन सा मंत्र जाप करें, जिससे हमारे दिन में सारे कार्य सफल हो सकें-

सुबह उठते ही इस मंत्र का एक बार जाप करें –

कराग्रे वसति लक्ष्मी:, कर मध्ये सरस्वती

करमूले तू ब्रह्रा, प्रभाते कर दर्शनम्।

इस मंत्र का अर्थ – हथेली के अग्रभाग में भगवती लक्ष्मी, मध्य भाग में विद्यादात्री सरस्वती और मूल भाग में भगवान गोविन्द (ब्रह्राा) का निवास है। मै अपनी हथेलियों में इनका दर्शन करता हूं। इस मंत्र का जाप करते समय आपको हथेली की तरफ देखना जरूरी है। मंत्र जाप करने के बाद हथेलियों को आपस में रगड़कर चेहरे पर लगाना शुभ होता है। कहा जाता है कि ऐसा करने से सभी देवी-देवताओं का आशीर्वाद मिल जाता है। इससे पूरा दिन अच्छा निकलता है। साथ ही जीवन में सभी काम सफल होने लगते हैं।

