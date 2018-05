हाथ में होने वाली खुजली देती है शुभ और अशुभ के संकेत, जानिए कैसे

सामुद्रिक शास्त्र हिंदू धर्म में खास स्थान रखता है। इसमें शरीर की बनावट और उसमें होने वाले परिवर्तनों के आधार पर व्यक्ति के व्यवहार को लेकर काफी कुछ कहा गया है। समुद्र शास्त्र के मुताबिक, हाथ में होने वाली खुजली भी शुभ और अशुभ के संकेत देती है। आज हम इस बारे में विस्तार से बात करने वाले हैं। यहां पर इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है कि हम जिस खुलजी की बात करने वाले हैं, वो किसी बीमारी से काफी अलग है। आपने अपने जीवन में ऐसा देखा होगा कि कई बार अचानक ही आपकी हथेलियों में खुजली होने लगती है। आपने भले ही उस वक्त इस सामान्य समझकर नजरअंदाज कर दिया हो, लेकिन ये अपने साथ कुछ संकेत लेकर आई हुई होती है। चलिए जानते हैं इस बारे में।

समुद्र शास्त्र की मानें तो सीधे हाथ में होने वाली खुलजी अपने साथ शुभ संकेत लेकर आती है। ऐसी दशा में आपको अचानक से धन प्राप्ति होने वाली होती है, जिसकी आपने उम्मीद नहीं की हो। इसके साथ ही आपको आने वाले समय में अपने प्रयासों में सफलता मिलने वाली होती है। बता दें कि हथेली के अलग-अलग हिस्सों पर होने वाली खुजली अलग-अलग संदेश देती है। यदि हथेली के मध्य हिस्से में खुजली हो तो यह आपकी किस्मत में परिवर्तन को दर्शाता है।

वहीं, समुद्र शास्त्र में उल्टे हाथ में होने वाली खुजली को जाने का योग बताया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि व्यक्ति को धन हानि का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही आने वाले दिनों में वह व्यक्ति कुछ मुश्किल हालात में भी घिर सकता है। हथेली के अलावा बात करें तो समुद्र शास्त्र में शरीर के दूसरे हिस्सों पर होने वाली खुजली भी कुछ संकेत देती है। यदि आपके गाल पर खुजली हो रही हो तो इसका अर्थ यह होता है कि कोई आपको बहुत मिस कर रहा है। इसके अलावा कंधे पर होने वाली खुजली संतान प्राप्ति के संकेत देती है।

First Published on May 22, 2018 5:50 pm