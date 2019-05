ऐसे लोग होते हैं काफी जिद्दी जिनके हाथ की बीच वाली उंगलियां छोटी उंगली की तरफ होती है झुकी

हस्तरेखा शास्त्र से हाथ की लकीरों ही नहीं बल्कि हाथ की उंगलियों से भी मनुष्य के जीवन और उसके स्वभाव के बारे में बहुत कुछ पता लगाया जा सकता है। हर व्यक्ति के हाथ और उंगलियों में कुछ ना कुछ अलग देखने को मिलता है। अगर किसी व्यक्ति की हथेली के बीच वाली तीनों उंगलियां कनिष्ठिका यानी सबसे छोटी उंगली की और झूकी हुई होती है तो ऐसे लोग स्वभाव के काफी जिद्दी होते हैं। यहां आप जानेंगे इससे जुड़ी और भी बहुत कुछ रोचक जानकारी…

– ऐसे लोगों का स्वभाव जिद्दी होता है। लेकिन इनका यह जिद्दीपन सकारात्मक चीजों को लेकर के होता है। यह लोग जब किसी चीज को करने के लिए एक बार ठान लेते हैं तो उसे पूरा कर के ही दम लेते हैं।

– इन लोगों में काफी समझदारी देखने को मिलती है लेकिन फिर भी अपने भविष्य को लेकर हमेशा संदेह में रहते हैं। इन्हें हमेशा यह विचार परेशान करता रहता है कि इनका भविष्य कैसा रहेगा।

– काफी मेहनती होने के कारण इन्हें हर काम में सफलता जरूर हासिल होती है।

– ऐसे लोग किसी पर भी जल्दी विश्वास कर लेते हैं जिस कारण इन्हें धोखा मिलने की संभावना ज्यादा होती है। खासकर इनकी लव लाइफ और मैरिज लाइफ में इन्हें धोखा मिल ही जाता है।

– इन्हें किसी बात को लेकर कोई डर हमेशा सताता रहता है। ऐसे लोग भीड़ में रहने के बावजूद भी अपने को अकेला महसूस करते हैं।

– कई कोशिशों के बाद भी इन्हें अकसर अपनी चाहत की चीज हासिल नहीं हो पाती है।

– ऐसे लोग बिजनेस से ज्यादा नौकरी में सफलता हासिल करते हैं। यह अपनी मेहनत के दम पर काफी आगे निकल जाते हैं।

– परिवार वालों के लिए ऐसे लोग काफी सपोटिव होते हैं। इसलिए यह अपने करीबीयों को खुश करने के लिए प्रयास करते रहते हैं।

– यह लोग काफी खुली सोच के होते हैं। इन्हें अपने जीवन में बहुत कुछ ज्यादा पाने की इच्छा नहीं होती है।

First Published on May 15, 2019 12:13 pm