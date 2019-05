ज्योतिष अनुसार दुनिया के कुछ प्रतिशत लोगों के हाथ में होता है यह निशान

हस्त रेखा विज्ञान द्वारा मनुष्य के जीवन से जुड़ी तमाम तरह की जानकारी हासिल की जा सकती है। व्यक्ति के हाथों में उसकी जिंदगी से जुड़े तमाम जरूरी पहलुओं की रेखाएं होती हैं। जिसके आधार पर ज्योतिष भविष्य का आंकलन करते हैं। कई बार देखा जाता है कि हाथों की इन लकीरों से कई तरह के चिन्ह भी बन जाते हैं जिनका अच्छा या बुरा प्रभाव मनुष्य जीवन पर देखने को मिलता है। इसी तरह जब दो रेखा एक दूसरे को काटती हैं तो उससे एक क्रॉस का चिन्ह बनता है। माना जाता है कि दुनिया के कुछ ही लोगों के हाथों में इस तरह के चिन्ह देखने को मिलते हैं। यहां जानिए अगर किसी व्यक्ति के हाथ में क्रॉस यानी X का चिन्ह बने तो ऐसे लोगों का जीवन कैसा होता है…

– जिन्ह लोगों के हाथों में अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर X बनता है ऐसे लोग बहुत ज्ञानी और कोई बड़ा काम करने वाले होते हैं। जन्हें मरने के बाद भी दुनिया याद रखती है।

– ऐसे चिन्ह बड़े नेताओं के हाथ में देखने को मिलते हैं। ऐसे लोगों में अच्छी लीडरशिप क्वालिटी होती है।

– ऐसे लोगों का सिक्स्थ सेंस काफी तेज होता है। जिस कारण यह आने वाली परेशानियों को पहले से ही भांप लेते हैं।

– ऐसे लोगों को झूठ बोलने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं होते हैं।

– ऐसे लोगों को समाज में काफी सम्मान मिलता है साथ ही यह काफी खुशमिजाज होते हैं।

– इन लोगों की शादीशुदा जिंदगी काफी अच्छी रहती है साथ ही हर काम में इन्हें अपने पार्टनर का पूरा सहयोग मिलता है।

– ये लोग मुश्किल समय में घबराते नहीं है। इसलिए इन्हें अपने कामों में अकसर सफलता मिलती है।

– माना जाता है कि दुनिया के कुछ ही प्रतिशत लोगों के हाथों में इस तरह के निशान होते हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार सिंकदर महान के हाथों में इस तरह के चिन्ह देखने को मिले थे।

– जिन व्यक्तियों के दोनों हाथों में ये चिन्ह होते हैं उन्हें जीवन में आपार सफलताएं देखने को मिलती है। साथ ही ऐसे लोगों को कभी धन की कमी नहीं होती है।

– इन लोगों की किस्मत हमेशा उनके साथ रहती है। ऐसे लोगों के दुश्मन निर्बल होते हैं।

First Published on May 6, 2019 3:49 pm