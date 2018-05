हिंदू धर्म में आस्था रखने वालों के लिए ज्योतिष शास्त्र का विशेष महत्व है। ज्योतिष शास्त्र में हस्तरेखा विज्ञान पर काफी जोर दिया गया है। इसके आधार पर इस बात का दावा किया जाता है कि व्यक्ति के हाथ की रेखाओं से उसके स्वभाव में बारे में पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा हस्थरेखा विज्ञान हाथ की कुछ विशेष रेखाओं के जरिए व्यक्ति के भविष्य को बताने का भी दावा करता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों की हथेली पर X का निशान होता है। आइए जानते हैं कि हस्तरेखा विज्ञान इस बारे में क्या कहता है। और ऐसे लोगों का करियर किस क्षेत्र में उज्जवल होता है।

हस्तरेखा विज्ञान के मुताबिक जिन लोगों के हाथ पर X का निशान होता है, वे बड़ी ही तीव्र बुद्धि वाले होते हैं। ऐसे लोग बेहद सकारात्मक होते हैं और कभी निराश नहीं होते। इन लोगों में बात करने की भी गजब की कला होती है। ये लोग दूसरों को काफी प्रभावित भी करते हैं। ऐसे में इन लोगों के भविष्य में नेता बनने की संभावना ज्यादा होती है। दरअसल ये लोग सोच से भी काफी व्यवहारिक होते हैं। और समस्याओं का समाधान भी काफी संतोष जनक निकालते हैं।

ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक जिन लोगों की हथेली पर X का निशान होता है, उनका सिक्स्थ सेंस बहुत ही मजबूत होता है। ऐसे में ये लोग बेहद प्रखर प्रवृत्ति के होते हैं। इनमें गजब की ऊर्जा पाई जाती है। ये लोग अपने लिए बड़ा लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। हालांकि इन लोगों की संख्या काफी कम होती है। लेकिन ऐसे लोग अपने करियर में जरूर कुछ बड़ा करते हैं। इनके द्वारा किया गया कार्य समाज की भलाई में अहम भूमिका निभाता है।

First Published on May 8, 2018 2:18 pm