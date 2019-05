जूते चप्पल का चोरी होना या टूट जाना ज्योतिष अनुसार शुभ या अशुभ?

ऐसे तो जूते-चप्पलों का टूटना या चोरी होना आम बात होती है। लेकिन ज्योतिष अनुसार जूते या चप्पल का चोरी होना या फिर बार-बार टूटना किसी और बात की तरफ इशारा करता है। माना जाता है कि अगर किसी व्यक्ति के जूते या चप्पल शनिवार के दिन चोरी होते हैं। तो इससे शनि के दोषों से राहत मिलती है। कई लोग पुरानी मान्यताओं को मानते हुए मंदिर के बाहर जूते चप्पल छोड़ आते हैं।

ज्योतिष अनुसार शरीर के हर अंग का किसी ना किसी ग्रह से संबंध होता है। और हमारे पैरों और त्वचा पर शनि का वास माना जाता है। शनि को सबसे क्रूर ग्रह कहा जाता है। शनि की बुरी दृष्टि जिस भी व्यक्ति पर पड़ती है उसको जीवन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। शनि ग्रह को मजबूत करने के लिए लोग कुछ खास तरह के उपाय भी करते हैं जिससे शनि उन्हें अच्छे फल प्रदान करें। क्योंकि शनि हमारे पैरों और त्वचा से संबंधित होता है इसलिए इससे संबंधित चीजों का दान करना अच्छा माना जाता है। अगर किसी जातक की कुंडली में शनि सही नहीं है तो वह शनिवार के दिन जूते और चप्पलों का दान कर सकता है। लेकिन अगर यह जूते या चप्पल खुद से चोरी हो जाएं तो इसे काफी शुभ माना गया है। ऐसी मान्यता है कि जूते या चप्पल के चोरी होने से शनि दोष से मुक्ति मिलती है।

एक और मान्यता के अनुसार जूते चप्पलों का बार-बार टूटना या चोरी होना शुभ नहीं माना गया है। कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति के साथ यह घटना बार-बार हो रही है तो उसका शनि ग्रह खराब चल रहा है। इस ग्रह को मजबूत करने के लिए ज्योतिष अनुसार शनिवार के दिन काले कपड़े, तिल, सरसों का तेल और जरूरतमंदों को चप्पलों का दान करना विशेष फलदायी साबित हो सकता है।

First Published on May 10, 2019 1:51 pm