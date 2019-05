लग्न अनुसार अच्छे फल की प्राप्ति के लिए इस तरीके से की जाती है सूर्य उपासना

हिंदू धर्म में सूर्य की उपासना करने का खास महत्व माना जाता है। कई लोग अपने दिन की शुरुआत सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर करते हैं। ज्योतिष अनुसार अगर आप अपने लग्न के अनुसार सूर्य की उपासना करते हैं तो इससे आपको शुभ फल प्राप्त हो सकते हैं…

– मेष लग्न के जातकों को सूर्य भगवान की कृपा पाने के लिए सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए।

– वृषभ लग्न के जातकों को व्रत रखने और सुबह सूर्य को जल चढ़ाने से विशेष लाभ प्राप्त हो सकते हैं।

– मिथुन लग्न के लोगों को सुबह सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। इससे आपका मनोबल बढ़ सकता है।

– कर्क लग्न के लोगों को रोगों से मुक्ति पाने और प्रॉपर्टी बनाने के लिए जल में मदार के फूल डालकर सूर्य भगवान को अर्पित करने चाहिए।

– सिंह लग्न का स्वामी खुद सूर्य है इसलिए इन लोगों के लिए सूर्य पूजा का विशेष महत्व होता है। इन लोगों को जल में चावल डालकर सूर्य को चढ़ाना चाहिए।

– कन्या लग्न के लोगों पर सूर्य का प्रभाव शुभ नहीं होता है इसलिए इन्हें सूर्य की उपासना जरूर करनी चाहिए। इस लग्न के लोग सूर्य षष्ठी के दिन सूर्य की पूजा करें।

– तुला लग्न के लोगों को सूर्य का व्रत रखना विशेष फलदायी साबित हो सकता है। और प्रसाद स्वरूप बच्चों में अन्न की मिठाई बांटना शुभ रहेगा।

– वृश्चिक लग्न के लोगों को सूर्योदय से पहले उठकर भगवान सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। इससे समाज में आपकी मान-प्रतिष्ठा बढ़ सकती है।

– धनु लग्न के लोगों को अखंड दीपक जलाकर सूर्य भगवान की उपासना करनी चाहिए। साथ ही गरीबों को लाल रंग के वस्त्रों का दान करना फलदायी रहेगा।

– मकर लग्न के लोगों को सूर्य से आयु की प्राप्ति होती है। इसलिए इन लोगों को सूर्यदेव के मंत्रों का उच्चारण करते हुए जल चढ़ाना चाहिए।

– सूर्य देव कुंभ लग्न के लोगों को विवाह और व्यापार में तरक्की का वरदान देते हैं इसलिए इन लोगों को सूर्य देव का व्रत रखकर विधि-विधान पूजा करनी चाहिए।

– मीन लग्न के लोगों को सूर्यदेव से कई शुभ फल प्राप्त होते हैं। इसलिए इन लोगों को सुबह जल्दी उठकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और लिंक्ड इन पर जुड़ें

First Published on May 6, 2019 2:58 pm