Horoscope Today, 04 Feb 2019: मेष राशि वालों की चिंता होगी दूर, जानें अन्य राशियों का राशिफल

Horoscope Today, 04 February 2019: मेष राशिफल: आज आपकी चिंता कम होगी। माता की सेहत में सुधार होगा। आपका दिन अच्छा रहेगा। आप घर के काम से बाहर जा सकते हैं। आज परिवार में सुख-शांति रहेगी।

वृषभ राशिफल: आज अपनी रणनीति के अनुसार चलें। आप अपने काम में पूरा ध्यान दें। आपको तरक्की मिलने के योग हैं। आज मनोकामना पूरी होगी।

मिथुन राशिफल: आज परिवार के किसी सदस्य के साथ कलह हो सकती है। आप अपने गुस्से पर काबू रखें। किसी के साथ झगड़ा ना करें।

कर्क राशिफल: आज आपको अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। आपके लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। आपको अच्छी खबर मिल सकती है।

सिंह राशिफल: आज आपको पुरानी परेशानी हल होगी। आप मन शांत रहेगा। आपका मन काम में लगेगा। शांति से काम सुलझाएं। बहस से बचें।

कन्या राशिफल: आज आपकी मुलाकात दोस्तों से होगी। दोस्तों के बहकावे में ना आएं वरना आपको धन हानि हो सकती है। आपके दोस्त मजाक करेंगे।

तुला राशिफल: आज आपका मन भावुक रहेगा। आप किसी की आर्थिक मदद करेंगे। इससे आपको अच्छा महसूस होगा। नया रिश्ता बनेगा।

वृश्चिक राशिफल: आज आपको नई जिम्मेदारी मिलेगी। आप काम में मन लगाएं। आपको अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। परेशानी दूर होगी।

धनु राशिफल: आज आप भविष्य को लेकर चिंतित हो सकते हैं। लेकिन इससे कुछ नहीं होगा। आप काम करने पर यकीन करें। आराम की बजाय काम पर ध्यान दें।

मकर राशिफल: आज आपका किसी व्यक्ति के साथ झगड़ा हो सकता है। इसलिए कोशिश करें की किसी के साथ वाद-विवाद ना करें।

कुंभ राशिफल: आज अपने दोस्तों के साथ मौज-मस्ती करेंगे। आपको वाहन सुख मिलेगा। आपके घर में सुख-शांति रहेगी। मेहनत करेंगे।

मीन राशिफल: आज आप अपनी चीजों का ध्यान रखें। वरना आपकी कीमती चीजें खो सकती है। अपने सामान को संभालकर रखें। गुस्सा ना करें।

First Published on February 4, 2019 6:15 am