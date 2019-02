राशिफल, 03 फरवरी 2019: जानिए क्या कहते आज आपके सितारे, जानिए अपना राशिफल

Rashifal 03 february: मेष राशिफल: आपको आज थोड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। अपने गुस्से पर काबू रखें। अनजान लोगों से सावधान रहें।

वृषभ राशिफल: आज आपको विदेश से अच्छी खबर मिल सकती है। आपका मन प्रसन्न रहेगा। प्रेमी आपके नजदीक आएगा।

मिथुन राशिफल: आज आपको काम में असफलता मिल सकती है। अपने ऊपर धैर्य रखें। मन में सकारात्मक विचार रखें।

कर्क राशिफल: दोस्तों से अच्छी मुलाकात रहेगी। आप अपने जीवन के बारे में सोच-विचार करेंगे। कुछ नया कदम उठा सकते हैं।

सिंह राशिफल: आज आप किसी के साथ वाद-विवाद ना करें। धन हानि के योग है। कोर्ट-कचहरी के मामले परेशान कर सकते हैं।

कन्या राशिफल: आज मन अशांत रहेगा। आप दोस्तों के साथ किसी गतिविधियों में भागीदार बनेंगे। अपने गुस्से पर काबू रखें।

तुला राशिफल: आज किसी महत्वपूर्ण काम से बाहर जा सकते हैं। आपके अटके काम पूरे होंगे। आमदनी में बढ़ोत्तरी होगी।

वृश्चिक राशिफल: आप आपको परिजनों का सहयोग मिलेगा। आपको कार्य में सफलता मिलेगी। किसी काम का तनाव नहीं रहेगा।

धनु राशिफल: आज दोस्तों की मदद से आपको लाभ मिलेगा। आपको दोस्त की जरुरत की आवश्यकता थी। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी।

मकर राशिफल: आज आप परिवार के सात पिकनिक पर जा सकते हैं। आप वाहन सावधानी से चलाएं। आपके मानसिक तनाव रहेगा।

कुंभ राशिफल: आपकी जिंदगी के मायने सफल होंगे। आपके सोच कार्य सही दिशा में हो रहे हैं। आपका मन प्रसन्न रहेगा।

मीन राशिफल: आपकी नए लोगों से मुलाकात होगी। इससे आपको लाभ मिलेगा। विश्वासघात से सावधान रहें। धन हानि के योग हैं।

First Published on February 3, 2019 5:46 am