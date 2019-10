राशिफल 9 अक्टूबरः धन संबंधी मामलों में सावधान रहें मेष, सिंह के लिए शुभ है दिन, जानिए बाकियों का हाल

Horoscope Today, 9 October 2019:

मेषः धन संबंधी मामलों को लेकर सावधान रहें। परिवार में किसी बड़े का आशीर्वाद मिल सकता है, जिससे मन उत्साह से भरा रहेगा। सेहत का ध्यान रहें।

वृषभः मेष राशि वालों को निवेश में फायदा मिलेगा। धन संबंधी मामलों को लेकर सतर्क रहें। गुस्से पर कंट्रोल रखें। शहर से बाहर जा सकते हैं।

मिथुनः आज का दिन शुभ रहेगा। बिगड़ी सेहत में सुधार होगा लेकिन कार्यक्षेत्र में सावधानी बरतें। लाइफपार्टनर के मन की बात जानने की कोशिश करेंगे।

कर्कः दिन सामान्य रहेगा। किसी भी चीज में निवेश करने से पहले दो हार सोंचे। पुराने संबंधियों से मुलाकात हो सकती है। दोस्तों के साथ अच्छा समय बताएंगे।

सिंहः दिन शुभ रहेगा। मन प्रसन्न रहेगा। परिवार के किसी अपने अनुज के किसी कार्य को लेकर गौरवान्वित महसूस करेंगे। धन लाभ की संभावनाएं हैं। मन उत्साही रहेगा।

तुलाः व्यर्थ के खर्चों से बचें। नौकरी तलाश कर रहे लोगों के लिए आज अच्छा दिन है। परिवार के साथ अच्छा वक्त बीतेगा। मन में उमंगे रहेगीं।

वृश्चिकः काम में बिजी रहेंगे। आज के दिन अगर आप निवेश करने का विचार कर रहे हैं तो अनुकूल समय है। परिवार में चल रही समस्या सुलझेगी। अविवाहित की शादी का योग है।

धनुः जमीन को सेकर विवाद विवाद पैदा हो सकता है। जीवनसाथी के साथ मतभेद हो सकते हैं। सेहत पर ध्यान दें।

मकरः अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है। कार्यक्षेत्र में परेशानी होगी। किसी करीबी से मुलाकात हो सकती है।

कुंभः किसी महंगी चीज की खरीददारी कर सकते हैं। कारोबारियों को लाभ मिलेगा। रिश्तों में एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप न लगाएं।

मीनः परिवार के किसी बड़े सदस्य के जाल में फंसने से बटें। जमीन की खरीद को लेकर लोन मिल सकता है।

