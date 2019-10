राशिफल 10 October: बढ़ेगी मेष की आय, सिंह वालों की फिक्स सकती है शादी, जानिए बाकियों का हाल

Horoscope Today, 10 October 2019:

मेष राशिः कॉन्फिडेंट रहेंगे और भौतिक सुखों में भी वृद्धि होगी। बिजनेस में मित्रों का सहयोग मिलेगा, जिससे आय में भई वृद्धि होगी।

वृष राशिः आज का दिन शुभ होगा। पारिवारिक जीवन सुखी रहेगा। नौकरीपेश लोगों के लिए दिन शुभ है और सीनियर्स आपकी तारीफ करेंगे।

मिथुन राशिः आज के दिन विदेश यात्रा का मौका मिल सकता है। मन में किसी भी तरह का किसी के लिए संदेह न पालं। सरकारी कार्य में बाधाएं आ सकती हैं। प्रतियोगी परीक्षा में सफलता हासिल होगी।

कर्क राशिः खोई हुई चीज वापस मिल सकती है। सेहत का ध्यान रखें। मन में चल रहीं प्लानिंग को किसी दूसरे के साथ साझा न करें।

सिंह राशिः दिन सामान्य रहेगा। विवाह के योग बन रहे हैं। कारोबार में वृद्धि होगी। साथ ही पारिवारिक जीवन में सुख रहेगा। नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो सफलता हासिल होगी।

कन्या राशिः शिक्षा में बाधाएं आ सकती हैं। बच्चों के लिए पेरेंट्स चिंतिंत रहेंगे। दोस्तों के सात मनमुटाव हो सकता है। किसी परेशान की सामना कर सकते हैं।

धनु राशिः आज आपके भाग्य की रेखा बदल सकती है। शुभ समाचार मिल सकता है। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा और नए प्रेम संबंधों की शुरुआत होगी।

मकर राशिः दिन मिला-जुला रहेगा। परेशानियों को दूर करने के समाधान मिलेंगे। नौकरीपेशा लोगों के लिए काम की राह आसान होगी।

कुंभ राशिः आजका दिन आपके लिए शुभ है। उधारी वापस मिल सकती है। निवेश से लाभ मिलेगा। दूसरों को सलाह देंगे तो अनुकूल परिणाम आएंगे।

मीन राशिः दिन शुभ रहेगा। आर्थिक मामलों में समझदारी से काम लें। किसी खबर से मन दुखी हो सकता है। ऑफिस में काम का प्रेशर बढ़ेगा।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और लिंक्ड इन पर जुड़ें

First Published on October 10, 2019 5:05 am