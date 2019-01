Horoscope Today, January 29, 2019: मकर राशि वाले लालच ना करें, जानिए बाकी राशियों का हाल

Horoscope Today 29 January 2019: आज मंगलवार, 29 जनवरी है आइए जानते हैं आज आपके सितारे क्या कहते हैं। जानते हैं 12 राशियों का राशिफल –

मेष राशिफल: आपको सेहत का ख्याल रखना चाहिए। अपने गुस्से पर काबू रखें। स्वभाव में चिड़चिड़ापन रहेगा। किसी के साथ झगड़ा ना करें। काम सही चलेगा। आज पार्टनर के साथ मतभेद हो सकता है। पार्टनर से आपको प्यार मिलने का अभाव रहेगा। पति-पत्नी के बीच तालमेल बना रहेगा। आज आप नए काम में पैसा सोच-समझकर लगाएं। किसी के झांसे में ना आएं। आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है। नए लोगों से मेल-मिलाप रहेगा। आज आपको बुखार हो सकता है। आप घर पर दवा लेकर आराम करें। अपने गुस्से पर काबू रखें। मन पर काबू रखें।

वृषभ राशिफल: आज आपकी मुलाकात दोस्तों से हो सकती है। आय एवं खर्चों में वृद्धि हो सकती है। पिता की सेहत ठीक रहेगी। नीति के अनुसार काम करेंगे। पति-पत्नी के बीच तालमेल बना रहेगा। आज पत्नी के साथ रोमांस करेंगे। घर से बाहर सर्तक रहें। कुछ लोग दोस्ती को प्यार में बदल सकते हैं। आज आपको विदेश से लाभ मिलेगा। आपका विदेश से जुड़ा काम सफल होगा। इससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। लेन-देन में सावधानी रखें। आप धूम्रपान करे से बचें। यह आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक होता है। आप खाने-पीने पर ध्यान रखें। समय पर खाना खाएं। सेहत ठीक रहेगी।

मिथुन राशिफल: विदेश यात्रा के योग हैं। धैर्यशीलता में कमी आएगी। अध्ययन में रुचि बढ़ेगी। आज किसी यात्रा पर जा सकते हैं। दूर रहने वाले संतान का शुभ समाचार मिलेगा। शादी के प्रबल योग है। अपने से ज्यादा उम्र वाले किसी इंसान की और आप आकर्षित हो सकते हैं। लव लाइफ के लिए आज का दिन अच्छा है। आज आपको अटका हुआ धन मिलेगा। आप नया काम करने के बारे में प्लानिंग कर सकते हैं। विदेश से आर्थिक लाभ मिलने के संकेत हैं। आज आलस्य ना करें। आप अपनी बुरी आदतों पर संयम लगाएं। आज पिता की सेहत में सुधार आएगा। काम में मन लगेगा।

कर्क राशिफल: जीवनसाथी की सेहत का ख्याल रखना चाहिए। स्‍वास्‍थ्‍य विकार हो सकते हैं। आपके मित्रों की मंडली में नए मित्र जुड़ेंगे। मित्रों के पीछे धन खर्च होगा। पति-पत्नी के बीच तालमेल बना रहेगा। नए साथी के लिए आपका मन रोमांटिक रहेगा। प्रेमी के साथ शाम का वक्त बाहर बिताएंगे। शादी के योग हैं। जो लोग गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं उनको वाहन सुख मिलेगा। आज का दिन लाभकारी रहेगा। अच्छा समाचार मिलेगा। खुशखबरी मिलेगी। आपको सेहत का ख्याल रखना होगा। आपका वजन बढ़ रहा है, आप इसको कम करने के बारे में सोच-विचार करें। कसरत शुरू कर दें।

सिंह राशिफल: आज मन में नकारात्मक विचार हावी हो सकते हैं। अपने गुस्से पर काबू रखें। वाणी पर संयम रखना पड़ेगा। झगड़े विवाद होने की संभावना है। आज प्रेमी के साथ विवाह का योग हैं। सिंगल लोगों के लिए आज का दिन अच्छा है। अविवाहित लोगों को शादी का प्रपोजल मिल सकता है। दोस्तों से मुलाकात करेंगे। आप दोस्तों के साथ कारोबार की चर्चा करेंगे। आपको दोस्तों का सहयोग मिलेगा। इनकम में इजाफा होगा। आज मन अशांत रहेगा और अंदर से परेशान रहेंगे। काम का बोझ अधिक रहेगा। इससे आप तनाव महसूस करेंगे। आलस्य से बचें।

कन्या राशिफल: संतान पक्ष से अच्छी खबर मिल सकती है। पिता की सेहत का ख्याल रखना होगा। आज शत्रु पक्ष से सावधान से सावधान रहना होगा। स्वास्थ्य का ख्याल रखें। आज आपको पार्टनर से सुख मिलेगा। इंटरनेट पर प्रेमी मिल सकता है। प्रेमी से अपनी बात मनवाने की कोशिश ना करें। लव लाइफ ठीक रहेगी। दोस्तों के साथ खूब मौज-मस्ती करेंगे। आज आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण लगाने की जरुरत है। आपको जिस चीज की आवश्यकता है उसे ही खरीदें। मानसिक शांति के लिए दोस्तों और घरवालों के साथ समय बिताएंगे। काम में जल्दबाजी ना करें। वरना आपको नुकसान हो सकता है।

तुला राशिफल: परिजनों में अनबन हो सकती है। अपने गुस्से पर काबू रखें। आय में कमी एवं खर्चों में बढ़ोत्तरी होगी। धैर्यशीलता में कमी हो सकती है। वाद-विवाद से बचें। खुद पर संयम रखें। आज प्रेमी को प्रपोज करने से बचें। पार्टनर की कोई बात आपको परेशान कर सकती है।प्रॉपर्टी से लाभ मिल सकता है। आज आपको लोन मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको लोन आसानी से मिल जाएगा। धन सोच- विचार कर खर्च करें। आज आपकी सेहत ठीक रहेगी। आज आप महसूस करेंगे कि आपकी उर्जा उच्च स्तर पर है। आपका मन काम में लगेगा।

वृश्चिक राशिफल: कार्य में सफलता और यश मिलेगा। परिवार में आनंद एवं उत्साह का वातावरण रहेगा। धैर्यशीलता में कमी आएगी। आय के स्रोत विकसित हो सकते हैं। आज कोई जरूरी फैसला लेने से पहले सोचें। रिलेशनशिप के लिए आज का दिन खास है। पति-पत्नी के बीच प्यार रहेगा। विवाह के योग हैं। आज आर्थिक लेन-देन बढ़िया रहेगा। आपके प्रॉपर्टी संबंधी कार्य पूरे होंगे। आप नया काम शुरू कर सकते हैं। इनकम में बढ़ोत्तरी होगी। आज मन में सकारात्मक विचार रहेंगे। आपको मन अच्छे कार्यों में लगेगा। खुद पर संयम रखें। आपको व्यायाम पर ध्यान रखना चाहिए।

धनु राशिफल: आज आप कोर्ट- कचहरी के मामले में सावधानी बरतें। संतान पक्ष की परेशानी आपको परेशान कर सकती है। पारिवारिक समस्‍याएं हल होगी। आज के दिन आप रोमांटिक मूड में रह सकते हैं। सेहत का ख्याल रखें। वाणी पर संयम रखें। धन खर्च हो सकता है। पार्टनर के साथ घूमने जा सकते हैं। आज आपकी रुचि सामजिक कार्य में होगी। आपको इससे लाभ भी मिलेगा। आज आप दोस्तों की मदद कर सकते हैं। इससे आपका मन खुश रहेगा। किसी मित्र का आगमन हो सकता है। नेगेटिव विचारों से मन विचलित बनेगा। बीमार व्यक्ति की तबीयत में सुधार होने से राहत का अनुभव होगा।

मकर राशिफल: लालच छोड़ने और पूंजी निवेश में ध्यान रखें। शत्रु पक्ष परेशान कर सकते हैं। स्वास्थ्य का ख्याल रखें। जरूरी दस्तावेजों या रखने की जरूरत है। स्वजनों से दूर रहेंगे। प्रेमी के साथ मन-मुटाव हो सकता है। आपकी कोई बात पार्टनर को परेशानी में डाल सकती है। पति-पत्नी के बीच तालमेल रहेगा। प्रेमी से गिफ्ट मिल सकता है। आज आपकी रुचि धार्मिक कार्यों में होगी। आप अपनी इनकम को कुछ हिस्सा धार्मिक कार्य में लगाएंगे। सामाजिक रूप से आपको मान-सम्मान मिलेगा। आप बाहर के खाने से परहेज करें। बाहर के खाने से आपकी सेहत खराब हो सकती है। माता की सेहत की चिंता दूर होगी। आपकी सेहत सामान्य रहेगी।

कुंभ राशिफल: नकारात्मक विचारों पर काबू रखें। मित्रों से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। कारोबार के सिलसिले में यात्रा पर जाना हो सकता है। यात्रा लाभप्रद रहेगी। आज के दिन शुरू की गई रिलेशनशिप लंबे समय तक चल सकती है। नई रिलेशनशिप शुरू करने के लिए आज का दिन ठीक है। दांपत्यजीवन अच्छा रहेगा। आज का दिन आर्थिक रूप से आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। आप नया काम शुरू कर सकते हैं, आपको अधिकारी पक्ष का सहयोग मिलेगा। आप करसत पर ध्यान दें। इससे आपका स्टेमिना अच्छा होगा। आपका मन कार्य में लगेगा। आपके मन में सकारात्मक विचार रहेंगे। आप योग शुरू करें।

मीन राशिफल: ऑफिस में अफसरों का सहयोग मिलेगा। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। सार्वजनिक जीवन में आपको सफलता मिलेगी। स्वभाव में मधुरता रहेगी। पति-पत्नी के बीच तालमेल बना रहेगा। आज आपको पार्टनर से सुख मिलेगा। आज आप रोमांटिक मूड में रहेंगे। आज आपको वाणी पर संयम रखना होगा। आपको नई चीजें खरीदने का मौका मिलेगा। आपका धन घर की साज-सजावट में खर्च होगा। फिजूलखर्ची से बचें। नगेटिव चीजों से दूरी बनाएं रखें। वाणी पर संयम रखें। मन शांत रहेगा। स्वास्थ्य मध्यम रहेगा। दाहिने आंख में तकलीफ होने की संभावना है। आप मोबाइल का उपयोग कम करें।

First Published on January 29, 2019 3:00 am