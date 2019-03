Horoscope Today, 24 March 2019: तुला राशि वालों को रहेगी मानसिक अशांति, ये है बाकी राशियों का राशिफल

Horoscope 24 March 2019: मेष राशिफल: परिवार में किसी का निर्णय आपको नापसंद हो सकता है जिसकी वजह से कलह होने की संभावना है। किसी बीमारी को नजरअंदाज करना आप पर भारी पड़ सकता है। किसी के प्रति लगाव बढने के संकेत हैं, रोमांटिक रिस्ते की शुरुआत हो सकती है।

वृषभ राशिफल: जो लोग संपत्ति खरीदने के इच्छुक हैं उन्हें अच्छा खरीददार मिल जाने के संकेत हैं। किसी शादी या अन्य समारोह में सामिल होने देश से बाहर जा सकते हैं। आज आप शांति और सुकून का अनुभव कर सकते हैं। किसी करीबी ले प्रति आकर्षण महसूस कर सकते हैं।

मिथुन राशिफल: किसी दोस्त को मुसीबत से निकालने में सफल रहेंगे। किसी और की वजह से अपनी पॉजिटिविटी को प्रभावित होने देने से बचें। समाजिक स्तर पर आप के खुशमिजाजी की चर्चा होने वाली है। किसी के प्रति झुकाव बढने के संकेत हैं, प्रेम की शुरुआत हो सकती है।

कर्क राशिफल: नए सिरे से रिश्ते की शुरुआत कर सकते हैं। पेशेवर स्तर पर किसी करीबी से मदद मिलने की संभावना है। लव लाइफ बहुत अच्छा रहने वाल है, आपका पार्टनर पकी हर इच्छा को पूरी करने का प्रयास करेगा। यदि आप मानसिक तौर पर परेशान हैं तो आज आपको ड्राईविंग से बचना चाहिए। स्वास्थ को लेकर आप बहुत सचेत रहेंगे।

सिंह राशिफल: परिवार के लोग आपके लिए मददगार साबित होंगे। कोई आपके लिए दया का भाव दिखा सकता है, आपके पसंद का कोई काम मिल सकता है। वित्तीय स्तर पर पकी स्थिति मजबूत रहने की संभावना है। लव लाइफ अच्छा चलता रहेगा। मौसमी बीमारियों से परेशान चल रहे लोगों को राहत मिलने की संभावना है।

कन्या राशिफल: आपसे कोई आकर्षित हो रहा है, जल्द ही प्यार मे पड़ सकते हैं। पेशेवर स्तर पर आप थोड़े ही समय में बहुत कुछ हासिल कर लेना चाहते हैं, जो संभव होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वित्तीय स्तर पर उठाया गया कदम भविष्य में आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। आज आप फिट और उर्जावान महसूस करेंगे।

तुला राशिफल: दूसरों के उकसावे में आने से बचें आपकी मानसिक शांति को भंग कर सकता है। सेहत के प्रति सचेत रहने की जरुरत है तभी अच्छे स्वास्थ का मजा ले पाएंगे। परिवार के किसी सदस्य से आज अनबन होने की संभावना है। जीवनसाथी या प्रेमी के साथ उलझ सकते हैं। हड़बड़ी में निर्णय लेने के कारण वित्तीय स्तर पर नुकसान उठाने के संकते हैं।

वृश्चिक राशिफल: परिवार के किसी सदस्य से मनमुटाव रखना नुकसानदायक हो सकता है। आप जिन चीजों से घुटन महसूस करते हैं उन बंदिशों को तोड़ने का प्रयास कर सकते हैं। कोई भी कदम बढाने से पहले सिनियर्स की सलाह ले लेना अच्छा साबित होगा।

धनु राशिफल: काम के मामले में सावधान रहने की जरुरत है, कोई मौका हाथ से निकल जाने की संभावना है। आपके जिद्दी रवैये से जीवनसाथी को चिढ हो सकती है। परिवार में किसी की मदद करने को लेकर उदासीनता दिखा सकते हैं। किसी भी चीज की अति आपका स्वास्थ खराब कर सकती है।

मकर राशिफल: तनाव से दूर रहने के लिए किसी भी बात के साकारात्मक पहलू पर ध्यान दे सकते हैं। किसी को उधार देने के मामले में थोड़ा परहेज रख सकते हैं। पेशेवर स्तर पर किसी काम को करने के लिए मजबूर किए जाने के संकेत हैं। लव लाइफ में अड़चन आने की संभावना है। वाहन को लेकर सतर्क रहने की जरुरत है।

कुंभ राशिफल: सेलरी में बढोतरी की संभावना है, आप कोई चीज सीखने में पूरा वक्त देते हैं लेकिन एक बार मास्टर हो जाने पर अपना कमाल दिखा सकते हैं। आप शिक्षा और पेशे दोनों ही स्तर पर पनी क्षमता साबित कर सकते हैं। परिवार में किसी के साथ बिगड़े मामले को सुलह करने के मूड में नजर नहीं आ रहे।

मीन राशिफल: प्रॉपर्टी संबंधी किसी भी निर्णय को हड़बड़ी में लेने से बचें। किसी भी मामले को लेकर नाकारात्मक रवैया रखना आपको तनाव में डूबो सकता है। ऑफिस में आप कानाफूसी की वजह साबित हो सकते हैं, सावधान रहें। किसी महत्वपूर्ण खरीददारी के दौरान सौदेबाजी की कला अहम साबित होगा।

First Published on March 24, 2019 5:37 am