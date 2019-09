Finance Horoscope Today: निवेश से सिंह को मिल सकता है लाभ और मीन वाले रहें सावधान

Finance Horoscope Today, September 22, 2019:

मेष राशिः पैतृक संपत्ति को लेकर परिवार में झगड़े हो सकते हैं। बहस की बजाए कुछ दिनों के लिए मामले को टाल देना बेहतर होगा।

वृष राशिः नजदीकी रिश्तेदारों के बीच पैतृक संपत्ति का बंटवारा हो सकता है। संपत्ति को लेकर छोटा विवाद बड़ा रूप ले सकता है इसलिए शांत रहें।

मिथुन राशिः धन की प्राप्ति हो सकती है। जहां से भी आपको धन की प्राप्ति हो उसे बैंक में जमा कराने से आगे जाकर आपके लिए फायदेमंद साबित होगा।

कर्क राशिः आज के दिन इनवेस्ट करना आगे जाकर आपके लिए लाभदायक साबित हो सकता है। व्यवसाय में विस्तार का सोच सकते हैं, जिसके परिणाम अनुकूल होंगे।

सिंह राशिः पूंजी निवेश के बारे में सोच रहे हैं तो आगे परिणाम अनुकूल आएंगे। आज निवेश के लिए अच्छा दिन है। लंबी अवधि के लिए किया गया निवेश से आगे आपको इजाफा मिल सकता है।

कन्या राशिः अगर आपने कुछ आर्थिक रुप से उन्नति की है तो आज उसके लाभ मिल सकते हैं जिससे आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी।

तुला राशिः पूंजी निवेश में आज परिवर्तन लाएं और विभिन्न तरह के इनवेस्टमेंट पर भी ध्यान केंद्रित करेंगे। अलग-अलग तरह के व्यवसाय में निवेश के लिए आज का दिन खास है।

धनु राशिः व्यवसाय नें सफलता के लिए कठिन प्रयास करते रहें बजाए किसी तरह के उतार-चढ़ाव के चलते अपने मन विचलित करें। व्यवसाय के गुण सीखने में रुचि लेंगे।

मकर राशिः आज के लिए लगाए गए पूंजी निवेश का आगे आपको लाख मिल सकता है। किसी भी व्यवसाय में निवेश के लिए आज का दिन खास है।

कुंभ राशिः धन लाभ की संभावना है। अनाज और खाद्य व्यवसायी के लिए आज का दिन अधिक धन अर्जित कराने वाला है। आज आपको कठिन परिश्रम का लाभ मिल सकता है।

मीन राशिः बड़े व्यवसाय में किसी तरह का निवेश न करें वरना आपको बड़ा जोखिम उठाना पड़ सकता है। बेहतर होगा कि इस वक्त आप किसी तरह के निवेश में अपना पैसा न लगाएं।

First Published on September 23, 2019 3:17 am