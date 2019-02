Horoscope Today, february 01, 2019: मिथुन राशि वाले वाणी पर रखें संयम, जानिए बाकी राशियों का कैसा रहेगा

Horoscope Today 01 february 2019: फरवरी माह शुरू हो गया है। आज 1 फरवरी है। आइए आज जानते हैं आपके सितारे क्या कहते हैं, कैसा रहेगा आपका दिन, जानिए 12 राशियों का हाल

मेष राशिफल: आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन रहेगा। किसी वाद-विवाद से बचें। पिता की सेहत खराब हो सकती है। पति-पत्नी के बीच विवाद की संभावना है। आज आप किसी को प्रपोज करने की सोच रहे हैं तो आज का दिन अनुकूल है। पति-पत्नि के बीच तालमेल बना रहेगा। लव लाइफ में रुकावटें दूर होंगी। आपकी आर्थिक स्थिति में बदलाव होगा। आज आपके कारोबार में तरक्की होगी। आपकी इनकम में इजाफा होगा। वाहन सुख मिलेगा। आज आपको चोट लगने की संभावना है। आज आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। रोड पर चलते समय सावधानी बरतें। माता के स्वास्थ्य में सुधार आएगा।

वृषभ राशिफल: संतान की तरफ से अच्छी खबर मिलेगी। आज किसी यात्रा पर जा सकते हैं। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। मित्रों के पीछे धन खर्च होगा। विदेश यात्रा के योग हैं। आज के दिन लव लाइफ सामान्य रहेगी। सिंगल लोगों को शादी का प्रपोजल मिल सकता है। पार्टनर से बहस करने से बचें। बड़ा फैसला ना लें। आज जो लोग शेयर बाजार में निवेश करने की सोच रहे हैं उनके लिए दिन अच्छा है। पूंजी निवेश कर सकते हैं। कारोबार में तरक्की के अवसर प्राप्त करेंगे। आज आपके घुटनों में परेशानी हो सकती है। आप शारीरिक परेशानी से सावधान रहें। बाहर का बना खाना इग्नोर करें। कुछ व्यायाम या योग करें।

मिथुन राशिफल: आर्थिक तंगी रहेगी। झगड़े विवाद होने की संभावना है। मन में नकारात्मक विचार हावी रहेंगे। क्रोध पर संयम रखें। वाणी पर संयम रखना पड़ेगा। सेहत का ध्यान रखें। पति-पत्नी के बीच मन-मुटाव हो सकता है। विवाहित लोगों को शादी का प्रपोजल मिल सकता है। प्रेमी से अपनी बात मनवाने की कोशिश ना करें। आज आप कारोबार में निवेश कर सकते हैं। इससे आपको अच्छा लाभ मिलेगा। आज आप कारोबार में रिस्क ले सकते हैं। कोई बड़ा नुकसान नहीं दिख रहा है। आपकी सेहत ठीक रहेगी। कोई छोटी-मोटी परेशानी हो सकती है। आप हल्का व्यायाम करें। मन में भय दूर होगा। स्वास्थ्य का ख्याल रखें।

कर्क राशिफल: विदेश से लाभ मिलेगा। संतान के सम्बंध में समस्या आएगी। स्वास्थ्य का ख्याल रखें। मानसिक तनाव बढ़ सकता है। स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन अच्छा है। पति-पत्नी के बीच अनबन हो सकती है। आपकी बातों का गलत मतलब निकाला जा सकता है। सोच समझकर ही कुछ बोलें। प्रेमी से रोमांस करने का मौका मिलेगा। आपको ऑफिस में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। उनके साथ आपके रिश्ते मधुर होंगे। आज आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है। आपके जीवन में आ रही परेशानी दूर होगी। पिता के सेहत की चिंता रहेगा। जीवन में कुछ ठहराव महसूस करेंगे। मानसिक तनाव लेने से बचें।

सिंह राशिफल: आज का दिन शांति से व्यतीत करें। धैर्यशीलता में कमी हो सकती है। पारिवारिक सदस्यों के साथ अनबन होने से मन दुःखी होगा। आय में कमी होगी। पति-पत्नी के लिए आज का दिन अच्छा होगा। किसी दोस्त से संबंध मजबूत हो सकते हैं। कुछ लोग प्यार को शादी में बदलने का मन बना सकते हैं। आज सितारे आपके पक्ष में नहीं है। आज आप कोई आर्थिक फैसला लेने से पहले दो बार सोचें। वरना आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। आज आपका किसी काम में ठीक से मन नहीं लगेगा। आज आपको मानसिक परेशानी हो सकती है। आपको आराम करने की आवश्यकता है।

कन्या राशिफल: परिवार में आनंद एवं उत्साह का वातावरण रहेगा। नेगेटिव विचारों से मन विचलित बनेगा। धैर्यशीलता में कमी आएगी। कार्य में सफलता और यश मिलेगा। आज पार्टनर के साथ घूमने जा सकते हैं। दिन रोमांस से भरपूर रहेगा। पति-पत्नी के बीच प्यार बढ़ेगा। आज के दिन आपका साथी परेशान रहेगा। जिन लोगों का कारोबार विदेश से जुड़ा है उन्हें आज लाभ मिलने वाला है। आज आपकी कंपनी की तरक्की होगी। साथ ही आपकी आर्थिक स्थिति में बदलाव आएगा। आज आपकी सेहत ठीक रहेगी। परिवार में खुशियां आएगी। आज आप परिवार के साथ स्वादिष्ट भोजन करेंगे। कसरत नियमित करें।

तुला राशिफल: पैसे की लेन-देन के लिए अनुकूल समय नहीं है। पारिवारिक समस्‍याएं परेशान कर सकती हैं। स्वजनों से दूर जाने का अवसर आएगा। स्वास्थ्य का ख्याल रखें। मानसिक तनाव बढ़ सकता है।पार्टनर की कोई बात आपको परेशान कर सकती है। प्रेमी के मन का ख्याल रखें। संतान पक्ष से खुशखबरी मिल सकती है। आज विदेशी ग्राहकों से अच्छा मुनाफा मिलेगा। जो लोग अपना नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं उनके लिए समय अनुकूल है। वह अपना काम शुरू कर सकते हैं। आज आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। आज संतान पक्ष से अच्छी खबर मिलेगी। जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। माता के स्वास्थ्य में सुधार आएगा।

वृश्चिक राशिफल: दांपत्यजीवन की मधुरता का आनंद उठा सकेंगे। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। उपहार और धन की प्राप्ति होगी। आय के स्रोत विकसित हो सकते हैं। पति-पत्नी के बीच प्यार बना रहेगा। आज का दिन प्रपोज करने के लिए अनुकूल है। लव लाइफ में खुशी और तालमेल रहेगा। मानसिक तनाव से दूर रहें। आपकी अच्छी आमदनी होगी। आज आपकी मेहनत के बल पर आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आपकी तरक्की होने वाली है। आपको खाने की शुद्धता पर ध्यान देना होगा। अशुद्ध खाने तथा बाहर का खाने से बचें। नकारात्मक विचारों से दूरी बनाएं रखें।

धनु राशिफल: यात्रा लाभप्रद रहेगी। स्वास्थ्य मध्यम रहेगा। मित्रों से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। मन अशांत रहेगा। कारोबार के सिलसिले में यात्रा पर जाना हो सकता है। आज आपके एक्स्ट्रा अफेयर शुरू होने की संभावना है। पार्टनर से अपने मन की बात शेयर कर पाएंगे। पार्टनर से सुख मिलेगा। आज का दिन मिला जुला रहेगा। आज आपको कारोबार में लाभ मिलेगा। आप इस दिन का काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे। यह आपकी कड़ी मेहनत का फल मिलेगा। आज आप बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। आप मन को मायूस नहीं होने दें। मन पर काबू रखें और सकारात्मक विचार रखें। किसी प्रकार की चिंता ना करें।

मकर राशिफल: सामाजिक जीवन में आज आपको कम सफलता मिलेगी। मानसिक तनाव हो सकता है। कार्यक्षेत्र में प्रतिकूल परिस्‍थितियां हो सकती हैं। ऑफिस में कार्यभार अधिक रहेगा। पार्टनर आपसे नाराज हो सकता है। लव लाइफ को बनाएं रखने के लिए छोटी बातें इग्नोर करनी पड़ेगी। आज आपको लेन-देन सावधानी बरतने की आवश्यकता है। किसी मित्र द्वारा आपको विश्वासघात मिल सकता है। पैसा मिलने में दिक्कत हो सकती है। आपकी सेहत ठीक रहेगी। आप प्रसन्न रहेंगे। सेहत संबंधी परेशानी से राहत मिलेगी। आज आप ज्यादा ऊर्जावान रहेंगे। कसरत पर ध्यान दें।

कुंभ राशिफल: प्रिय व्यक्ति के साथ मिलन सुखद रहेगा। मान-सम्‍मान में वृद्धि होगी। महिला मित्रों का सहयोग मिलेगा। संतान की तरफ से शुभ समाचार मिलेगा। सिंगल लोगों के लिए आज का दिन अच्छा होगा। पार्टनर से अच्छी खबर मिल सकती है। पार्टनर आपकी किसी बात से बुरा मान सकता है। आपकी कड़ी मेहनत का फल आज जरूर मिलेगा। आज आपको विदेश से धन लाभ मिलेगा। जो लोग विदेश में व्यापार करते हैं उनको अच्छा अच्छा मुनाफा मिलेगा। आज आपको सेहत संबंधी कोई परेशानी हो सकती है। छोटी-मोटी बीमारी हो सकती है। जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा।

मीन राशिफल: नौकरी- इंटरव्यू में सफलता मिलेगी। नए कार्य करने के लिए प्रेरित होंगे। कारोबार में मुनाफा मिलेगा। जीवनसाथी की सेहत का ख्याल रखें। आलस्य ना करें। पार्टनर को परेशान ना करें। सोच-समझकर कोई फैसला लें। आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहेगा। पार्टनर के साथ कोई जोर जबरदस्ती ना करें। आपकी सभी इच्छा पूरी होगी। आपने जो लक्ष्य तय किया था वह पूरा हो सकेगा। कारोबार में मुनाफा मिलेगा। आज सब आपके अनुसार चलेगा। आज आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। आज आप आलस्य ना करें। पिता की सेहत में सुधार आएगा। इस समय आप कुछ व्यायाम करें और खुद को स्वस्थ रखें।

First Published on February 1, 2019 3:15 am