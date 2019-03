Horoscope Today, 8 March 2019: कर्क राशि वालों को मिलेगा सकॉलरशिप, तुला राशि वाले जाएंगे रोमचक यात्रा पर

Horoscope Today, 8 March 2019 मेष राशिफल: पेशेवर स्तर पर आपके द्वारा किए गए काम का भरपुर फायदा मिलता नजर आ रहा है, उपरी स्तर तक सबको प्रभावित करने में सफल रहेंगे। कोई व्यक्ति आपके बारे में तहकिकात करने वाला है। आज घर में कोई उत्सव मनाए जाने की संभावना है। आज संपत्ति से संबंधित कोई फैसला लेने से बचें।

वृषभ राशिफल: पैसे के मामले में किसी पर भी भरोसा करना ठीक नहीं होगा, कोई आपके भरोसे का फायदा उठा कर पैसा लूट सकता है। सेहत को लेकर अपने बच्चे की सलाह को नजरअंदाज करना आपको मंहगा पड़ सकता है। प्रेमी के साथ वक्त बिताना मुश्किल लग रहा है, चाहकर भी समय नहीं निकाल सकते।

मिथुन राशिफल: किसी से नजदिकी बढाने के लेकर आप द्वंद में रहेंगे। घर के किसी नाराज सदस्य को मनाने के लिए आपको अपनी सभी शक्ति लगानी पड़ सकती है। किसी सामान को सही मूल्य पर खरीदने के लिए उचित समय का इंतजार करना सही रहेगा। आपका स्वास्थ अच्छा रहने की उम्मीद है।

कर्क राशिफल: कोई सकॉलरशिप मिलने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। आहिस्ता हिस्ता वृद्धि करने वाले अपने परिणाम से सबको चौंका सकते हैं। आप में से कुछ लोग घर का रेनोवेशन करने पर विचार कर सकते हैं। हेल्दी विकल्प तलाशना समय की जरुरत है।

सिंह राशिफल: गृहणियां घर में होने वाले किसी समारोह की तैयारी में व्यस्त रहने वाली हैं। साकारात्मक सोच की वजह से आप किसी भी काम में अच्छा परिणाम देने में सक्षम साबित होंगे। घर आने वाल किसी मेहमान को लेकर कोई कनफ्यूजन रहने की संभावना है।

कन्या राशिफल: डेडलिन के अंदर काम पूरा करने के लिए आपको कई समझौता करना पड़ सकता है। जीवनसाथी या प्रेमी के साथ विचार में भेद होने से बहस होने की संभावना है सावधान रहें। आप में से कुछ लोग अपनी आर्थिक अवस्था में बड़ा सुधार लाने वाले हैं। आज आपको अपने मन की बात किसी से कपने का मौका मिलने वाला है।

तुला राशिफल: कार्यस्थल पर सबकुछ सहज बने रहने से आपको बहुत संतुष्टि का अनुभव होने की उम्मीद है। दोस्तों की टोली के साथ यात्रा पर जाने की संभावना है, यात्रा बहुत रोमांचक रहने वाली है। जिस चीज को आप सस्ते में खरीद सकते हैं उसे ज्यादा पैसे देकर खरीदना कोई समझदारी नहीं होगी।

वृश्चिक राशिफल: परिवार के किसी नौजवान से प्रभावित होना पेशेवर स्तर पर आपको अच्छी सफलता दिला सकता है। सहकर्मी से प्रेम की शुरुआत होने के संकेत हैं। अस्वस्थ चल रहे लोगों को लाइफस्टाइल में परिवर्तन से बहुत फायदा मिलेगा। किसी खास मामले में परिवार के सदस्य को गाइड किए जाने की जरुरत है।

धनु राशिफल: पेशेवर स्तर पर आहिस्ता आहिस्ता होने वाला सुधार आपको मानसिक शांति दे सकता है। अचाछी सैलरी वाली नौकरी मिलने की संभावना है। रेंट के लिए घर तलाश रहे लोगों को किस्मत का साथ मिलने वाला है। बिना किसी खास कारण के आप खुद को समाज से कटा हुआ महसूस कर सकते हैं।

मकर राशिफल: किसी पार्टी या समारोह में बुलाए जा सकते हैं। प्यार के मामले में लकी साबित होंगे। किसी चीज पर थोड़ा ज्यादा पैसा खर्च हो जाने से आप परेशान हो सकते हैं लेकिन आपको इसे बड़े संदर्भ में देखने की जरुरत है। स्वास्थ समस्या रहने के बाद भी आप उर्जावान नजर आएंगे।

कुंभ राशिफल: आप में से कुछ लोग पैसा बचाने के लिए अपनी यात्रा में कमी लगा सकते हैं। कार्यस्थल पर जरुरी कामों को कल पर टालना सही नहीं होगा। घर में की समारोह रहने के कारण व्यस्त रहने वाले हैं। परिवार का कोई सदस्य पसे महत्वपूर्ण सलाह मांग सकता है।

मीन राशिफल: कोई स्वयं को आपका ऋणी महसूस कर सकता है। कार्यस्थल या समाज सब जगह पर किसी के साथ अच्छा संबंध बनाकर रखने का प्रयास कर सकते हैं। बॉस क्या करने जा रहे हैं इसका अंदाजा आप पहले ही उनका दिमाग पढकर लगा सकते हैं। आपको विरासत में कुछ प्राप्त होने की संभावना है।

First Published on March 8, 2019 4:43 am