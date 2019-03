Horoscope Today, 7 March 2019: मकर राशि के जातक बना सकते हैं विदेश जाने की योजना, कन्या राशि वाले रखें गुस्से पर काबू

Horoscope Today, 7 March 2019 मेष राशिफल: आपको अपने बयान को लेकर सचेत रहने की जरुरत है, किसी को उससे नुकसान होने की संभावना है। धीरे धीरे आपके पास धन का प्रवाह बढने के कारण आर्थिक मजबूती आने के संकेत हैं। खान पान को लेकर सतर्क रहेंगे।

वृषभ राशिफल: प्रतिद्वंदि के साथ हाथ मिलाने से फायदा मिलने वाला है। आप अपनी गलती को इमानदारी से स्वीकार कर लें, अन्यथा बात बढने की संभावना हो सकती है। शैक्षणिक स्तर पर सुधार की संभावना है। परिवार में संबंधियों के आगमन होने से मस्ती भरा माहौल रहेगा। जिन्हें प्यार की तलाश थी, उन्हें सही पार्टनर मिल जाने की संभावना है।

मिथुन राशिफल: जगह में परिवर्तन करने से न सिर्फ आपको बहुत खुशी मिलने वाली है बल्कि इससे आप तरोताजा भी महसूस करेंगे। किसी नए उद्दयम से आमदनी आनी शुरु हो सकती है। शैक्षणिक स्तर पर सबकुछ सुचारु ढंग से चलता रहेगा। स्वास्थ संतोषजनक बना रहेगा। कहीं घूमने जाने की योजना बना सकते हैं।

कर्क राशिफल: आपकी दक्षता के क्षेत्र में कोई अच्छा मौका मिलने की संभावना है। शैक्षणिक स्तर पर किसी बङी प्रतियोगिता को पार किए जाने के संकेत हैं। फिट रहने के लिए सतत प्रयत्नशील बने रहेंगे। आप जल्द ही कहीं छुट्टियां मनाने जा सकते हैं।

सिंह राशिफल: किसी अपने को बदनाम करने से पहले दूसरों की सलाह भी सुन सकते हैं। किसी प्रभावी व्यक्ति से लाभ लेने के लिए सही ढंग से बात रखना अहम साबित होगा, इसलिए मजबूती से अपनी बात रख सकते हैं। घर में रिश्तेदारों का मिलन कार्यक्रम संभव है। शादीशुदा जींदगी में सुकून भरे पल बिता सकते हैं।

कन्या राशिफल: आप अपने गुस्सैल स्वभाव के कारण सबकुछ बिगाङ सकते हैं। किसी को लेकर ज्यादा उम्मीद पालना सही नहीं होगा, उससे कोई मदद मिलने की संभावना नहीं है। बढते हुए खर्च को लेकर सजग रहने की जरुरत है। पेशेवर स्तर पर कोई नया मौका मिलने की संभावना है, मौके का लाभ लेने के लिए तैयार रहें।

तुला राशिफल: अपनी पसंद की चीजें नहीं मिल पाने के कारण आज आप इरिटेट रह सकते हैं। आप किसी की देखरेख में भरपुर आनंद का अनुभव कर सकते हैं, कुछ नए जगह देखने का मौका भी मिलेगा। कोई नया उद्दयम शुरु किए जाने के संकेत हैं। आज परिवार के साथ मौज मस्ती में समय बीता सकते हैं।

वृश्चिक राशिफल: यदि आप चाहते हैं कि कोई आपके काम में दिलचस्पी ले तो, आपको उस तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। पेशेवर स्तर पर उच्च पदस्थ लोगों का साथ मिलने की संभावना है। शैक्षणिक स्तर पर शानदार प्रदर्शन के संकेत हैं। आज किसी करीबी इंसान के साथ रोमांचक दिन बिता सकते हैं।

धनु राशिफल: सुविधाजनक आवास की तलाश में लगे लोगों को सफलता मिलने की संभावना है। किसी चीज के आकर्षण में पङ कर अपना पैसा गंवा सकते हैं। शादीयोग्य लोगों की बात बनने की संभावना है। संभावना है। किसी चीज के आकर्षण में पङ कर अपना पैसा गंवा सकते हैं। शादीयोग्य लोगों की बात बनने की संभावना है।

मकर राशिफल: पढाई के लिए विदेश जाने की योजना बना सकते हैं। बाहरी खाने पर ज्यादा जोर देना आपकी सेहत के लिए सही नहीं होगा। व्यायाम करने की आदत आपको फिट और उर्जावान बनाए रखने में मददगार साबित होगी। दोस्तों के साथ कहीं घूमने जाना रोमांचक रहेगा।

कुंभ राशिफल: किसी परियोजना में व्यस्त रहने की संभावना है ।जिस चीज को पाने की आपकी अदम्य चाहत थी उसे हासिल कर सकते हैं। उपहार में कोई बङी चीज मिल सकता है। फिटनेस को लेकर सतर्क हो जाने का समय आ गया है, व्यायाम करने की आदत डालने का प्रयास करेंगे। प्रेमी के साथ समय बिताने का मौका निकाल सकते हैं।

मीन राशिफल: कोई पसंद की प्रॉपर्टी आपके जेब से बाहर का साबित होगा लेकिन उसके लिए कोई प्रबंध करने में सफल रहेंगे। बिना सोचे समझे किसी निवेश में हाथ डालना नुकसानदायक हो सकता है। जरुरत से ज्यादा काम का बोझ आपको तनाव का शिकार बना सकता है, सेहत को नजरअंदाज करने से बचें।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on March 7, 2019 5:32 am