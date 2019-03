Horoscope Today, 5 March 2019: वृश्चिक राशि वालों की होगी वित्तीय उन्नति, मिथुन राशि वाले रहें सावधान

Horoscope Today, 5 March 2019 मेष राशिफल: किसी को मुसीबत के समय काम आने से आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होने की संभावना है। जीवनशैली में परिवर्तन से सेहत में बदलाव महसूस कर सकते हैं। आमदनी अच्छी रहने के कारण उत्साहित रहने की उम्मीद है।

वृषभ राशिफल: रिटेलर्स को अपनी आमदनी बढाने के लिए अथक प्रयास करनी पड़ सकती है। यात्रा के समय अपने सामान को लेकर सावधान रहने की जरुरत है, नुकसान की संभावना है। परिवारिक स्तर पर कोई नई शुरुआत किए जाने के संकेत हैं।

मिथुन राशिफल: बॉस के आदेश को नजरअंदाज करना मंहगा पड़ सकता है, सावधान रहें। रोमांस को बैक बर्नर पर रखना आज आपकी मजबूरी हो सकती है। सेहत को लेकर लापरवाही करने का नुकसान उठाना पड़ सकता है।

कर्क राशिफल: घर से काम करने वालों को नया मौका मिलने की संभावना है। समझदारी से किए गए निवेश के कारण वित्तीय स्थिति अच्छी रहेगी। छुट्टियों में घूमने जाना रोमांचक साबित होगा। आप वाहन या कोई अन्य मंहगा सामान खरीदे जाने पर विचार कर सकते हैं।

सिंह राशिफल: आपको अपने मनपसंद कॉलेज में एडमिशन मिलने की संभावना फिलहाल नजर नहीं आ रही है, दिल पर काबू रखना होगा। सहकर्मियों द्वारा उपेक्षित महसूस कर सकते हैं। बाहरी गतिविधियों में हिस्सा लिए जाने संभावना है।

कन्या राशिफल: किसी अन्य को पेशेवर सलाह देन से पहले आश्वस्त हो लें कि आपकी जानकारी सही है। होममेकर्स घरेलू मामले में किसी से सहयोग की अपेक्षा रख सकती हैं। परिवार के किसी नौजवान की सफलता से उत्साहित रहेंगे।

तुला राशिफल: किसी करीबी की टिप्पणी से आपके दिल को ठेस पहूंचने की उम्मीद है। बच्चे पैसे की मांग कर सकते हैं, उन्हें फिजूलखर्ची न करने की सलाह देने की जरुरत है। शहर से बाहर घूमने जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। खाने पीने की आदत पर सख्ती से नियंत्रण करने का प्रयास कर सकते हैं।

वृश्चिक राशिफल: अच्छी तैयारी की वजह से किसी प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन रहने की उम्मीद है। वित्तीय स्तर पर उन्नति की संभावना है। परिवार के लोग पहले से ही किसी काम में व्यस्त रहने के कारण आपको समय देने में असमर्थ साबित होंगे। प्यार में निरसता का अमुभव कर सकते हैं, इसमें थोड़ा रंग भरने की जरुरत है।

धनु राशिफल: पेशेवर स्तर पर आपकी कोशिश कामयाब होती नजर आ रही है। सेहत के स्तर पर खुद को फिट और तंदरुस्त रखने के लिए लगातार सजग रहेंगे। रोमांटिक स्तर पर कुछ रोमांचक योजना बना सकते हैं।

मकर राशिफल: कोई मंहगा सामान खरीदे जाने को लेकर वित्तीय स्तर पर बैचैनी बनी रहेगी लेकिन अंततः काम बन जाने के संकेत हैं। परिवार के किसी नौजवान की मनमानी पर रोक लगा सकते हैं। जीवनसाथी या प्रेमी के द्वारा आपकी मर्जी के बिना कोई कदम उठाए जाने के संकेत हैं।

कुंभ राशिफल: नए वाहन का ट्रायल संतोषजनक रहने की उम्मीद है। परिवार में किसी के साथ चल रहा संपत्ति विवाद आपसी सहमति से सुलझा लिए जाने से घर का माहौल अच्छा रहेगा। दोस्त या पड़ोसी को आपके सहयोग की जरुरत हो सकती है। वित्तीय मामले में सही प्रबंधन करने में सपल साबित होंगे।

मीन राशिफल: किसी बड़ी परियोजना में शामिल किए जाने से आप चिंतित महसूस करेंगे, लेकिन ये आपके लिए एक सुनहरा मौका साबित होने वाला है। रोमांटिक जीवन में रंग भरने में सफलता मिलेगी। बच्चों के साथ यात्रा पर जाना रोमांचक रहने की संभावना है।

First Published on March 5, 2019 4:55 am