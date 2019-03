Horoscope Today, 27 March 2019: इन राशि के जातकों को हो सकता है धन लाभ, आय में भी बढ़ोतरी की संभावना

Horoscope Today, 27 March 2019: मेष राशिफल: इस राशि के जातकों के लिए आज का दिन बेहद शुभ है। आज आपके हर काम बनते नजर आ रहे हैं। व्यापार बढ़ने वाला है। धन लाभ का जबरदस्त योग बन रहा है।

वृषभ राशिफल: जो जातक काफी समय से अपनी इनकम नहीं बढ़ने को लेकर परेशान थे। अब समय आ गया है जब उनकी यह समस्या दूर होगी। आपकी कंपनी आपके काम से खुश होकर आपकी आय में बढ़ोतरी करने वाली है। लेकिन काम को लेकर अपनी ज्यादा से ज्यादा भागीदारी बनाए रखें।

मिथुन राशिफल: आज आपको अपने साथी से शानदार गिफ्ट मिलने वाला है। जिसकी वजह से आज आपका पूरा दिन आनंदमय रहेगा। आज ऑफिस में भी आप अच्छा प्रदर्शन करने वाले हैं। सीनियर्स आपके काम की सराहना कर सकते हैं।

कर्क राशिफल: अगर आप कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं तो आज का दिन आपके लिए बेहद अच्छा रहने वाला है। निवेश करने के लिए दिन उत्तम है। सेहत पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। जरूरतमंद की सहायता करना ना भूलें।

सिंह राशिफल: अगर आपके अपने साथी से संबंध अच्छे नहीं चल रहे हैं। तो आज का दिन आपके लिए शुभ रह सकता है। आज आपका पार्टनर आपको मनाने की कोशिश कर सकता है। बेहतर होगा कि आप भी अपना गुस्सा त्यागकर अपने संबंधों को ओर मजबूत करने की कोशिश करें।

कन्या राशिफल: आज के दिन की शुरूआत थोड़ी तनाव भरी हो सकती है। आज आपका अपने साथी से किसी बात को लेकर झगड़ा होगा। लेकिन आप अपनी समझदारी से अपने हमसफर को समझाने में कामयाब हो जाएंगे। जिससे आपका बाकी का दिन खुशनुमा रहेगा।

तुला राशिफल: दिन आपके स्वास्थ्य के लिए थोड़ा तनाव भरा रहने वाला है। लगातार सेहत को लेकर लापरवाही बरतने के कारण आज आपको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आपको अपनी दिनचर्या में सुधार करने की सलाह दी जाती है।

वृश्चिक राशिफल: करियर के अनुसार आज का दिन उतार-चढ़ाव वाला रहेगा। सीनियर्स से किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है। लेकिन शाम होते-होते आप इस विवाद का निपटारा करने में कामयाब होंगे। जिससे लोगों का विश्वास आपके ऊपर ओर बढ़ जाएगा। परिवार में किसी की तबीयत अचानक खराब होने की संभावना है।

धनु राशिफल: बच्चों के लिए दिन मुश्किल वाला रह सकता है। बच्चों को सर्दी जुकाम की समस्या से जूझना पड़ सकता है। इसलिए उचित देखभाल की जरूरत है। इस बदलते मौसम में कुछ भी ऐसा ना खाएं जिससे स्वास्थ्य ज्यादा खराब हो जाए।

मकर राशिफल: अगर ऑफिस में आपके सीनियर्स आपसे नाराज चल रहे हैं। तो उनको मनाने का दिन आज आ गया है। आपको नया प्रोजेक्ट मिल सकता है। जिसमें अच्छा प्रदर्शन करके आप अपने सीनियर्स को खुश कर सकते हैं। लेकिन शत्रुओं से आपको बचने की जरूरत है।

कुंभ राशिफल: प्रेम संबंधों के लिए दिन उत्तम रहेगा। रूठे हुए साथी को मनाने में आप कामयाब हो जाएंगे। करियर के अनुसार दिन मिला-जुला रहने वाला है। लेकिन फूड से संबंधित व्यापारियों को आज जबरदस्त लाभ मिलने की संभावना है।

मीन राशिफल: इस राशि के जातकों को अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। खासकर बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए परेशानी वाला दिन है। नौकरी करने वालों को अपने किसी भी काम को बड़ी ही सावधानी से करने की जरूरत है।

First Published on March 27, 2019 5:19 am