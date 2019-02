Horoscope Today, 25 Feb 2019: सिंह राशि वालों को पहली नजर में होगा प्यार, धनु राशि के जातक धन जुटाने में होंगे सक्षम

Horoscope Today 25 February 2019: मेष राशिफल: यदि आप अपनी मेहनत को दुगूनी कर दें,तो आने वाली प्रतियोगिता में आसानी से अपनी जगह बना सकते हैं। आपके दोस्ताना और सहयोगी रवैये के कारण समाजिक मोर्चे पर मांग बढने की संभावना है। आज आप प्रेमी के साथ का आनंद ले सकते हैं।

वृषभ राशिफल: किसी सीनियर की सलाह से असहमत हैं तो, भले ही ये आपके लिए सही साबित न हो पर आप अपनी बात पर अडिग रह सकते हैं। घरेलू मोर्चे पर किसी आवश्यक काम को पूरा करने में समय दिए जाने की संभावना है।

मिथुन राशिफल: शैक्षणिक मोर्चे पर अच्छे संकेत दिख रहे हैं। लम्बे समय से चली आ रही स्वास्थ समस्या से छुटकारा मिल सकता है। जीवनसाथी आपके विचार से पूर्ण सहमत हो सकते हैं। किसी अप्रत्याशित स्थिति में आपको किसी से प्यार होने की संभावना है।

कर्क राशिफल: घरेलू मोर्चे पर मरम्मत या नवीकरण का काम किए जाने की संभावना है। शैक्षणिक मोर्चे पर एक बार फिर अपने लक्ष्य पर एकाग्रचित हो सकते हैं। आर्थिक मोर्चे पर स्थिति साकारात्मक रहने वाली है। समाजिक मोर्चे पर सक्रिय हो सकते हैं।

सिंह राशिफल: समाजिक मोर्चे पर अपना महत्व बढने के कारण आप उत्साहित रहेंगे। जिनसे आप लम्बे समय से नहीं मिले ऐसा कोई इंसान आपसे मिलने के लिए आ सकता है। किसी को पहली नजर देखते ही प्यार होने की संभावना है।

कन्या राशिफल: किसी परिवारिक समारोह में पूरी तरह से व्यस्त रहने की संभावना है। किसी करीबी इंसान की शादी के समारोह में शामिल होने के संकेत हैं। प्रेमी का मूड रखने के लिए खुबसुरत शाम बिताने कहीं जा सकते हैं।

तुला राशिफल: आप किसी ऐसे परियोजना में आगे बढने का निर्णय ले सकते हैं, जिसे अब तक कोई और संभाल रहा था। आर्थिक मोर्चे पर आप बजट में कटौती कर वित्त के मामले में सुरक्षित रह सकते हैं। स्वास्थ को मोर्चे पर किसी की सलाह आपके लिए वरदान साबित हो सकता है।

वृश्चिक राशिफल: आज आपकी किसी समान विचार धारा वाले व्यक्ति से मुलाकात की संभावना है। शैक्षणिक मोर्चे पर लक्ष्य तक पहुंचने के लिए तैयारी की योजना बना सकते हैं। किसी पर दिल आने की संभावना है।

धनु राशिफल: शैक्षणिक मोर्चे पर आपको अपनी तैयारी का जायजा लेने की जरुरत महसूस हो सकती है। लम्बे समय से परेशान करने वाली बिमारी अब दूर हो जाने के संकेत हैं। किसी खास काम के लिए वित्त जुटाने के लिए आप बजट में कटौती कर सकते हैं।

मकर राशिफल: किसी आकर्षक सौदे के दौरान आपके सौदेबाजी कौशल का फायदा मिल सकता है। स्वस्थ रहने के लिए सही जीवनशैली का पालन किए जाने की संभावना है। आज अन्य जिम्मेदारी के कारण आप रोमांस को दरकिनार कर सकते हैं।

कुंभ राशिफल: कहीं घूमने जाने की आपकी इच्छा जल्द ही पूरी होती दिख रही है। किसी निवेश में हाथ डालने से पहले उसे भली भांति जांच सकते हैं।

मीन राशिफल: शैक्षणिक मोर्चे पर वर्तमान में आपको किसी मददगार की जरुरत हो सकती है। रोमांटिक मोर्चे पर आपके प्रयास को सफलता मिलने की संभावना है। स्वास्थ को लेकर जागरुक हो सकते हैं।

First Published on February 25, 2019 5:13 am