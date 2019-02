Horoscope Today, 21 Feb 2019: तुला राशि के लोगों को व्यापार में होगा मुनाफा, कन्या राशि के जातकों को मिलेगा फंसा हुआ धन

Horoscope Today, 21 February 2019: मेष राशिफल: जल्द ही विदेश यात्रा का मौका मिलने की संभावना है। मोर्चे पर यदि आपको कोई मौका मिल रहा है तो आप उसका भरपूर लाभ उठा सकते हैं। घर के लिए कोई बहुमूल्य सामान खरीद सकते हैं। स्वास्थ के मोर्चे पर उठाए गए किसी कदम का पूर्ण लाभ मिलेगा।

वृषभ राशिफल: आपके शुभचिंतको के अथक प्रयास से आपकी शानदार छवि उभरने की संभावना है। जो लोग आपके पद से इर्ष्या रखते हैं उनसे सचेत रहना सही रहेगा। नए दोस्त बनाकर आप समाजिक जीवन में कदम रख सकते हैं ।कार्यस्थल पर स्थिति साकारात्मक बनी रहेगी।

मिथुन राशिफल: पेशेवर मोर्चे पर स्थिति अनुकूल रहने के कारण आपकी मन प्रसन्न रहेगा। आर्थिक मोर्चे पर मजबूती और स्थिरता आने की संभावना है। शैक्षणिक मोर्चे पर अपने लक्ष्य की और बढने में आप सफल हो सकते हैं।

कर्क राशिफल: फिट और स्वस्थ रहने के लिए समय रहते कुछ उपाय अपना सकते हैं। शैक्षणिक मोर्चे पर सुधार लाने के लिए कदम उठा सकते हैं। प्रयास के बावजूद भी आप कमाई बढाने में सफल नहीं हो पा रहे हैं तो, आपको अपने रास्ते पर विचार करने की जरुरत है।

सिंह राशिफल: जिस व्यक्ति को आपसे बेवजह तकलीफ हुई है वो आपसे अपना बदला ले सकता है। किसी निर्णय को देने में तटस्थ बने रहें, अन्यथा आप पर पक्षपात का आरोप लग सकता है। शैक्षणिक मोर्चे पर थोड़ी सावधानी से सामना करें।

कन्या राशिफल: पेशेवर मोर्चे पर किसी भी काम को बीच में छोङने से बचें। शैक्षणिक मोर्चे पर आपको अपने आलस का खामियाजा भुगतना पङ सकता है। रुका हुआ पैसा आने में अभी और वक्त लगने की संभावना है। फिटनेस के लिए मेहनत करना आपके लिए कठिन साबित हो सकता है।

तुला राशिफल: व्यवसायियों को आज अच्छी आमदनी होने के संकेत हैं। किसी के मार्गदर्शन से आपका मनोबल उंचा रहेगा। समाजिक मोर्चे पर रोमांचक दिन बिताए जाने की संभावना है।

वृश्चिक राशिफल: किसी महत्वपूर्ण काम में अपना समर्थन देकर आप अपने लिए अच्छे अवसर का मौका निकाल सकते हैं। जिस समस्या का समाधान मिलना नामुनकिन लग रहा है ,उसे समय पर छोङ सकते हैं। आपके शुभचिंतक आपका झंडा बुलंद करते रहेंगे।

धनु राशिफल: रिश्तों को लेकर अपने विकल्प खुले रख सकते हैं। शैक्षणिक मोर्चे पर लगातार मजबूती के तरफ कदम बढाने की संभावना है। अच्छी नौकरी की तलाश में लगे लोगों को शुभ समाचार मिलने के संकेत हैं। समाजिक मोर्चे पर रोमांचक समय बीता सकते हैं।

मकर राशिफल: आपकी मदद करने के लिए कोई इंसान अपने दायरे से बाहर जा सकता है। आज अपना अच्छा भविष्य देखकर स्तब्ध रह जाने की संभावना है। मिलनसार प्रवृति के कारण आप लोगों के बीच अपनी जगह बना सकते हैं। आर्थिक परेशानियों से निजात मिलने की संभावना है।

कुंभ राशिफल: किसी काम को नियत समय में पूरा करने के लिए आपको अपनी गति बढाने की आवश्यकता हो सकती है। संपत्ति विवाद का मामला आपसी सहमति से सुलझा लिए जाने की संभावना है। किसी समाजिक कार्य में व्यय करना पड़ सकता है।

मीन राशिफल: स्वास्थ को लेकर सावधान रहने की आवश्यकता है। पेशेवर मोर्चे पर आपकी गलतियों का लेखा जोखा संभव है। शैक्षणिक मोर्चे पर सबकुछ अच्छा रहने की संभावना है। पेशेवर तौर पर आपकी लगन और मेहनत की सराहना हो सकती है।

First Published on February 21, 2019 4:21 am