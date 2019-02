Horoscope Today, 20 Feb 2019: मिथुन वालों को विदेश यात्रा पर जाने के योग, मीन जातकों की होगी आर्थिक स्थिति मजबूत

Horoscope Today, 20 February 2019: मेष राशिफल: कई फायदेमंद उद्योग आपके लिए व्यापार का नया याम खोल सकते हैं। सरकारी नौकरी करने वालों को सरकारी नौकरी मिलने की संभावना है। नौजवानों की टीम के साथ घूमने जाना आपके लिए रोमांचक साबित होगा। आज आप लवर के सामने अपने दिल को खुलकर कर रख पाएंगे। पेशेवर स्तर पर नेटवर्किंग का जबरदस्त फायदा मिलने वाला है। आर्थिक रुप से किसी की मदद करने के कारण आपका कद बढने के संकेत हैं।

वृषभ राशिफल: घूमक्कड़ी के शौकिन पर्यटन पर जाने के लिए किसी भी तरह से अवकाश निकाल लेंगे ।जिस घर में आप रह रहें हैं वहां कुछ निर्माण कार्य करवा सकते हैं। बॉस को पटा के सेलरी बढवाना तो असंभव लग रहा है लेकिन हां सब्र रखने से जरुर बात बनती नजर आ रही है। आप में से कुछ लोग वर्तमान नौकरी छोड़ने के लिए अधीर नजर आएंगे। आप में से कुछ लोग समाजिक स्तर पर अपना गलत इमेज बना सकते हैं।

मिथुन राशिफल: लवर से विदेश यात्रा पर जाने के ले जिद किए जाने के संकेत हैं। किसी विवादित संपत्ति को लेकर परिवार के बीच की दिवार और गहरी हो सकती है। आप में से कुछ लोग परिवार के लोगों को इकट्ठा लाने के लिए किसी समारोह का आयोजन कर सकते हैं। व्यायाम करने का फायदा फिटनेस के स्तर पर महसूस किए जाने की उम्मीद है। पेशेवर स्तर पर किसी काम को करने से बॉस अपने हाथ में लेने से मना कर सकता है लेकिन आप उसे पूरा करने में सक्षम रेहंगे।

कर्क राशिफल: आसावधानी की वजह से वित्तीय स्तर पर चिंता रहने की संभावना है, इसलिए खर्च पर नजर बनाए रखें। जिस काम को आप पसंद नहीं करते उसी का दायित्व आपको दिए जाने के संकेत हैं। परिवार को लेकर कोई परेशानी हो सकती है, जिससे आपका मन उदास रहने वाला है।जिस रोमांस का कोई भविष्य नहीं है उसे गे ले जाने का कोई मतलब नहीं हो सकता। ड्राइविंग के समय विशेष सावधान रहने की जरुरत है।

सिंह राशिफल: नेटवर्किंग से आपको भविष्य में बहुत फायदा मिलने वाला है इसलिए उन लोगों के साथ संपर्क बनाकर रख सकते हैं जो आपको करियर के स्तर पर काम आ सकते हैं। किसी पार्टी में एक मानसिकता के लोग मिलजाने से उनके साथ खूब इंजॉय करने का मौका मिलेगा। कलात्मक लोग नौकरी के अलावा भी साइड से कुछ करके अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूती दे सकते हैं। डेली रुटिल को लेकर सख्त रहने के कारण आप बहुत सारी शारीरिक परेशानियों से दूर रहेंगे। आज आपके पास लवर से शेयर करने के लिए बहुत कुछ है इससे लिए मिलने को लेकर उतावले हो सकते हैं।

कन्या राशिफल: पेशेवर या घरेलू के स्तर पर फिर से पने अच्छे फार्म में वापसी कर सकते हैं। किसी विद्वान लोगों के सामने अपने ज्ञान का प्रदर्शन करना आपके करियर के लिहाज से अच्छा रहेगा। जिसे आप पहले पसंद भी नहीं करते थे उसके साथ नजदीकी बढने के संकेत हैं। किसी अनजान श्रोत से आमदनी होने की उम्मीद है। परिवारिक से था घूमने जाना रोमांचक रहेगा।

तुला राशिफल: आज रोमांस आपका बहुत बड़ा समय ले सकता है, लेकिन आप अपनी नौकरी के साथ भी न्याय करने में सक्षम रहेंगे। व्यापारिक टूर पर विदेश जाने का मौका मिल सकता है। परिवार के साथ घूमने जाने और ढेर सारी शॉपिंग किए जाने की उम्मीद है। आर्थिक स्तर पर मजबूती आने की संभावना है। सेहत को लेकर किसी की सलाह का आपके उपर चमत्कारिक प्रभाव हो सकता है। प्रॉपर्टी के मामले में कुछ है जिसे जल्दी से सुलझा लिए जाने की जरुरत है।

वृश्चिक राशिफल: रिश्तेदार और दोस्तों की आवाजाही घर में बनी रहेगी ।जिस सान को आप पूरी तरह से भूल चुके थे अब फिर से आपकी जींदगी में आने वाला है। किसी की तरफ आश्चर्यजनक रुप से आकर्षण बढने के संकेत हैं। एक छोटे से अवकाश पर घूमने जाने की योजना सफल रहने वाली है। किसी व्यापारिक सौदे के समय विशेष सचेत रहने की जरुरत है। कोई सीनियर आपके काम का जायजा ले सकते है, हलांकि इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। खर्च को लेकर सावधान रहने की जरुरत है।

धनु राशिफल: नौकरी में आपको अपने पसंद और कमिटमेंट के त्रिक्त भी बहुत कुछ करना पड़ सकता है और आप चाह कर भी कुछ कर नहीं पाएंगे। परिवारिक स्तर की समस्याएं आपको बैचेन रखने वाली है। जीवनसाथी की लापरवरवाही तनाव का कारम बनने के संकेत हैं। रोमांटिक स्तर पर तनाव रहने की सभावना है। सड़क यात्रा के समय विशेष ख्याल रखें, आज आपकी सुरक्षा के लिए सावधान रहना जरुरी है।

मकर राशिफल: आंतरिक तौर पर खुश रहने का रिफ्लेक्शन आपके चेहरे पर भी बने रहने की संभावना है। परिवार के किसी सदस्य के ले मैरिज प्रपोजल मिलने की उम्मीद है। कार्यस्थल पर आपके द्वारा पूरा किया गया कोई काम बहुत अच्छा रहने के संकेत हैं। घर को सजाने के लिए पैसा लगा सकते हैं। प्रेमी के साथ घूमने जाने की उम्मीद रख सकते हैं। जीवनसाथी के साथ कहीं बाहर जाकर वक्त बिताने की योजना बहुत कारगर रहेगी।

कुंभ राशिफल: दो प्रतिद्वंदिओं के बीच मध्यस्त की भूमिका निभा सकते हैं। नई नौकरी से बहुत सारी परेशानी दूर हो जाने की संभावना है। कुछ लोगों को अपनी क्षमता के बल पर प्रमोशन मिलने के संकेत हैं। परिवारिक स्तर पर आपसी प्रेम बनाए रखने का भरपुर प्रयास रहेगा। समाजिक स्तर पर संतुष्टि मिलने की संभावना है। प्रेम संबंध में पड़े जोड़े अपने रिश्ते को आगे ले जाने का पर्यास कर सकते हैं।

मीन राशिफल: कोई आपको किसी अच्छे काम के लिए राजी कर सकता है। आप अपने कार्यस्थल के माहौल को ठीक करने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। आपेक अंदर काम करने वाल लोगों को आपके गाइडेंस मिलने की जरुरत है। आर्थिक स्तर पर मजबूती रहने की उम्मीद है। आप किसी नेक काम के लिए पैसा देने वाले हैं। किसी मेहमान के घर आने से घर का माहौल खुशनुमा बन जाने वाला है। प्रमे संबंध को मजबूत करने का प्रयास के जाने की संभावना है।

First Published on February 20, 2019 4:39 am