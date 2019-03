Horoscope Today, 2 March 2019: मीन राशि वाले रहें सावधान, मकर राशि के लोग खरीद सकते हैं नया घर या वाहन

Horoscope Today 2 March 2019: मेष राशिफल: आप में से कुछ लोग आज ऑफिस में रिसिविंग एंड पर हो सकते हैं। जो लोग स्विमिंग या ड्राइविंग की ट्रेनिंग ले रहे हैं उन्हें विशेष सावधानी रखने की जरुरत है। खाने पीने के मामले में परहेज रखने की जरुरत है, पाचन संबंधी समस्या होने की संभावना है।

वृषभ राशिफल: पेशेवर स्तर पर किसी परियोजना में सहयोग करने के लिए किसी सहकर्मी से अपेक्षा रख सकते हैं। सेहत को लेकर चिंतित चल रहे लोगों की परेशानी दूर होने की उम्मीद है। आर्थिक स्तर पर मजबूती आने के संकेत हैं। फ्रिलांसर पनी कमाई का श्रोत बढाने में सफल साबित होंगे।

मिथुन राशिफल: निवेश को लेकर मन में मिला जुला विचार चलता रहेगा। पेशेवर स्तर पर किसी तय समय सीमा का पालन करने के चक्कर में आपकी मेहनत बढ सकती है। आप में से कुछ लोग आज शादी की पार्टी की तैयारी में व्यस्त रहने वाले हैं। सेहत को लेकर सही कदम उठाए जाने की जरुरत है।

कर्क राशिफल: आप में से कुछ लोग अपनी फिटनेस को लेकर काफी जागरुक रहेंगे, नए तरीके आजमा सकते हैं। पेशेवर स्तर पर बदले हुए माहौल में ढलने के लिए आपको थोड़ा एडजस्ट करने की जरुरत महसूस होगी। आज आप मेजवानी के मूड में बिल्कुल नहीं हैं फिर भी आपको ऐसा करना पड़ सकता है।

सिंह राशिफल: परिवार में कम समय दिए जाने के कारयम जीवनसाथी के गुस्से का शिकार होना पड़ सकता है। नए रास्ते पर जाने से भटकाव की संभावना है। किसी करीबी के प्रति आकर्षण बढने की संभावना है।

कन्या राशिफल: कोई महत्वपूर्ण क्लास छूट जाने से आपका भारी नुकसान हो सकता है, किसी अन्य से नोट्स लेकर कमी पूरी करेंगे। बॉस के गुस्से का शिकार होने के संकेत हैं। घर में किसी मेहमान के आ जाने से थोड़ी परेशानी रहने की संभावना है।

तुला राशिफल: लोन के लिये प्रयासरत लोगों को सफलता मिलने की उम्मीद है। रोमांटिक स्तर पर साकारात्मक बदलाव के संकेत हैं। यात्रा के दौरान देरी झेलना पड़ सकता है। मौसम बदल जाने के कारण सेहत को लेकर विशेष सजग रहने की जरुरत है।

वृश्चिक राशिफल: खाने पीने को लेकर सख्ती अपनाए जाने की उम्मीद है। कार्यस्थल पर सावधानी रखने की जरुरत होगी। पेशेवर जिम्मेदारी निभाने के चक्कर में किसी महत्वपूर्ण घरेलू काम को टालना पड़ सकता है।

धनु राशिफल: समाजिक स्तर पर किसी की जान बचाने के लिए आपको लेन देना पड़ सकता है। आपको किसी समाजिक समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किए जाने की उम्मीद है। सड़क यात्रा के समय विशेष सावधानी रखने की जरुरत है।

मकर राशिफल: पेशेवर स्तर पर आपके प्रदर्शन में और निखार आने वाला है। फेमिली रियूनियन में आपकी हमियत खास रहने की उम्मीद है। प्रेमी से किया हुआ वादा निभाने में सफल साबित होंगे। आप में से कुछ लोग नया घर या वाहन खरीद सकते हैं। फिटनेस को लेकर सजगता बढेगी।

कुंभ राशिफल: पेशेवर स्तर पर किया गया कमिटमेंट निभाने में सफल साबित होंगे।आप में से कुछ लोग घर के लिए कुछ लक्जरी आयटम खरीद सकते हैं। आप सेहत के स्तर पर एक ही साथ कई काम करना शुरु कर सकते हैं, धीरे धीरे और सहजता के साथ आगे बढना सही रहेगा।

मीन राशिफल: प्रॉपर्टी बेचने जा रहे लोगों को काफी बारगेनिंग का सामना करना पड़ सकता है। पेशेवर स्तर पर किसी सीनियर के लगातार दखल से आप एतकाग्रता में कमी महसूस कर सकते हैं। पैसे के मामले में आपको किसी ने आपको चांद के सपने दिखाए हैं आप उसके झांसे में पड़ने वाल है, सावधान रहें। सेहत को लेकर थोड़ी परेशानी हो सकती है।

First Published on March 2, 2019 4:56 am