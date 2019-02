Horoscope Today, 18 Feb 2019: सिंह राशि वालों को मिलेगा जीवनसाथी का सहयोग, धनु वालों को मिलेगी तारीफ

Horoscope Today, 18 February 2019: मेष राशिफल: आज आपको सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा। पुराने रोग उभर सकते हैं। संतान पक्ष से आपको अच्छी खबर मिलेगी।

वृषभ राशिफल: घर में सुख और शांति बनी रहेगी। किसी महिला से आपको लाभ मिल सकता है। दोस्तों के साथ मौज-मस्ती के योग हैं।

मिथुन राशिफल: आशा-निराशा के मिश्रित भाव मन में रहेंगे। खर्चों में वृद्धि होगी। अपनी नई सोच की वजह से कार्य में नयापन ला सकेंगे।

कर्क राशिफल: परिवार में सुख-शांति रहेगी। वाद-विवाद करने से बचें। सकारात्मक वृद्धि होगी। माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है।

सिंह राशिफल: जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। माता को स्‍वास्‍थ्‍य विकार हो सकते हैं। धन हानि के योग हैं, अनैतिक कार्य से बचें। क्रोध पर काबू रखें।

कन्या राशिफल: इनकम के स्रोत विकसित होंगे। नए कार्य शुरू कर सकते हैं। मित्रों के सहयोग से कारोबार में अनुकूल परिस्‍थितियां रहेंगी।

तुला राशिफल: किसी पैतृक सम्‍पत्‍ति से धन प्राप्‍ति के योग बन रहे हैं। परिवारजनों के साथ समय आनंदपूर्वक बीतेगा। अपनी वाणी पर संयम बरतें।

वृश्चिक राशिफल: आवेश की अधिकता रहेगी। काम के सिलसिले में यात्रा पर जा सकता है। समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा। तीर्थ स्थल पर जा सकते हैं।

धनु राशिफल: घर वालों आपके काम की तारीफ करेंगे। पति-पत्नी के बीच तालमेल रहेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। धन लाभ मिलेगा।

मकर राशिफल: पिता और बड़ों के आशीर्वाद से लाभ होगा। परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थान पर जा सकते हैं। सेहत का ख्याल रखें।

कुंभ राशिफल: लेन-देन के कार्य में सावधानी बरतें। अधिकारी वर्ग आपके काम से प्रसन्न रहेगा। संतान पक्ष की मदद से कार्य पूरे होंगे। दिन सामान्य है।

मीन राशिफल: आज आपकी यात्रा लाभप्रद रहेगी। माता का ख्याल रखें। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है। अध्यात्म की ओर आपकी रुचि रहेगी।

First Published on February 18, 2019